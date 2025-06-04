中職》傑尼獅主題日第一天 統一獅邀人氣男團開球

統一獅「2025兆豐銀行傑尼獅主題日」邀請FEniX開球。（統一獅提供）

李冠霖／核稿編輯

〔記者龔乃玠／綜合報導〕統一獅隊上半季的最後一檔活動，也是球迷相當期待的「2025兆豐銀行傑尼獅主題日」，今年以大勢男團「MR. LIONS」風格為主，除了陣中８位選手化身最帥男團成員，讓球迷為之瘋狂以外，搭配今年主題，球團也在6/14活動第一天邀請到以強烈的舞台魅力與獨特多元的音樂風格擄獲人心，近年迅速累積人氣的新生代男團「FEniX」，為今年度的傑尼獅主題日揭開序幕。

在2022年正式出道的FEniX，是由陳峻廷Eden、曹家齊Keith、徐彭臒MAX、李承隆Tzo、夏浦洋Vito所組成的五人唱跳團體，不僅每位成員都獨具特色，音樂作品的風格也相當多變化，在團體的YT頻道中又展現了沒有包袱的搞笑日常而圈粉無數；近年不只是各大演唱會常見的表演名單，更在上個月5/17在TICC完成首場大型演唱會，可以說是台灣新生代男團中相當成功的團體之一。

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這次受統一獅邀請擔任開球及表演嘉賓，雖然這不是FEniX第一次在棒球場演出，但卻是第一次五人能夠一起擔任開球的角色，曾經在國高中有過棒球經驗的夏浦洋表示，能夠在不同的球場演出是很難得的機會，希望不只是台南的救火隊們，也希望可以讓喜歡棒球的球迷更加認識FEniX，當天他們也會帶來15分鐘的賽前演出，並換上專屬球衣擔任當天的開球嘉賓，希望大家都能夠進場見證他們的首次開球，支持台灣棒球運動。

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