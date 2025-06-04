MLB》史上第四快15轟、20盜！ 小熊「PCA」快腿寫歷史

阿姆斯壯今天單場雙盜與羅伯特並列盜壘王。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊23歲「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）本季破繭而出，在今天以8：3擊敗國民的比賽中，他成為自1900現代棒球年代以來，史上第四快達成15轟、20盜的球員，僅花60場比賽就完成這項紀錄。

阿姆斯壯在4局敲出二壘安打，接著盜上三壘完成本季第20次盜壘成功，在賽前他就已經敲出15轟，是本季第一位「15轟、20盜」的球員，6上阿姆斯壯選到保送後又跑出賽季第21次盜壘成功，與白襪明星羅伯特（Luis Robert）並列聯盟盜壘王。

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阿姆斯壯花60場比賽完成15轟20盜排名史上第4快，而歷史上最快達成的是1987年的戴維斯（Eric Davis）他僅花了40場就完成，第二快的是1922年的威廉斯（Ken Williams），他花了54場，第三快則是1973年的邦茲（Barry Bonds），花了59場。

本季阿姆斯壯是目前唯一以單季「40轟、40盜」步調邁進的球員，他在賽後表示，能夠發揮自己的運動能力總是很棒：「能夠做到那樣子的事情很重要，但重點是要在對的情況下。所以如果我在正確的時間點做出正確的play，就算不花俏也沒關係，那也是我想要完成工作的方式。」

阿姆斯壯本季出賽60場，打出15轟、51分打點都已經創下生涯新高，跑出21次盜壘成功，打擊率2成81，攻擊指數0.881，目前他的綜合貢獻值（bWAR）3.6，排名小熊打者第一。

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