晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》史上第四快15轟、20盜！ 小熊「PCA」快腿寫歷史

2025/06/04 12:39

阿姆斯壯今天單場雙盜與羅伯特並列盜壘王。（美聯社）阿姆斯壯今天單場雙盜與羅伯特並列盜壘王。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊23歲「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）本季破繭而出，在今天以8：3擊敗國民的比賽中，他成為自1900現代棒球年代以來，史上第四快達成15轟、20盜的球員，僅花60場比賽就完成這項紀錄。

阿姆斯壯在4局敲出二壘安打，接著盜上三壘完成本季第20次盜壘成功，在賽前他就已經敲出15轟，是本季第一位「15轟、20盜」的球員，6上阿姆斯壯選到保送後又跑出賽季第21次盜壘成功，與白襪明星羅伯特（Luis Robert）並列聯盟盜壘王。

阿姆斯壯花60場比賽完成15轟20盜排名史上第4快，而歷史上最快達成的是1987年的戴維斯（Eric Davis）他僅花了40場就完成，第二快的是1922年的威廉斯（Ken Williams），他花了54場，第三快則是1973年的邦茲（Barry Bonds），花了59場。

本季阿姆斯壯是目前唯一以單季「40轟、40盜」步調邁進的球員，他在賽後表示，能夠發揮自己的運動能力總是很棒：「能夠做到那樣子的事情很重要，但重點是要在對的情況下。所以如果我在正確的時間點做出正確的play，就算不花俏也沒關係，那也是我想要完成工作的方式。」

阿姆斯壯本季出賽60場，打出15轟、51分打點都已經創下生涯新高，跑出21次盜壘成功，打擊率2成81，攻擊指數0.881，目前他的綜合貢獻值（bWAR）3.6，排名小熊打者第一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中