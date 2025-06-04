晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 排球

排球》台鋼天鷹持續補強！網羅200公分荷蘭籍主攻手睿克

2025/06/04 12:02

台鋼天鷹補進荷蘭籍的好手睿克。（台鋼天鷹提供）（記者粘藐云攝）台鋼天鷹補進荷蘭籍的好手睿克。（台鋼天鷹提供）（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台鋼天鷹今正式宣布，來自荷蘭的主攻手睿克（Rik van Solkema）加盟球隊，將身披14號戰袍，為球隊進攻端注入新能量。

25歲、200公分的睿克司職主攻，擁有豐富的國際經驗與優異的得分能力。他出身排球世家，父親Arno van Solkema曾是荷蘭國家隊成員與職業教練。睿克幼年原為足球選手，14歲轉戰排壇後迅速嶄露頭角，並在2018年代表荷蘭U20國家隊於歐洲青年錦標賽中拿下第4名佳績。

職業生涯方面，睿克曾效力於荷蘭、比利時、捷克與義大利等多個聯賽，累積豐富比賽經驗。2022年效力於義大利A3聯賽期間，更創下單場攻下37分、打破聯盟紀錄的驚人表現，展現絕佳的進攻爆發力。

台鋼球團指出，睿克擁有豐富的國際經驗，且擁有出色的技術與比賽理解力，對球隊的戰術層次將有顯著幫助，也能成為本土年輕球員學習的榜樣。

首次踏上亞洲職業聯賽舞台，睿克興奮地說：「我是一位非常有活力的球員，很會帶動團隊的氣氛！」他也期待盡快投入訓練、融入球隊，「最期待的是認識新的隊友和教練團，還有見到球迷們，我已經迫不及待想開始訓練，為球隊貢獻自己的一份力量。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中