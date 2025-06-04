排球》台鋼天鷹持續補強！網羅200公分荷蘭籍主攻手睿克

台鋼天鷹補進荷蘭籍的好手睿克。（台鋼天鷹提供）（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台鋼天鷹今正式宣布，來自荷蘭的主攻手睿克（Rik van Solkema）加盟球隊，將身披14號戰袍，為球隊進攻端注入新能量。

25歲、200公分的睿克司職主攻，擁有豐富的國際經驗與優異的得分能力。他出身排球世家，父親Arno van Solkema曾是荷蘭國家隊成員與職業教練。睿克幼年原為足球選手，14歲轉戰排壇後迅速嶄露頭角，並在2018年代表荷蘭U20國家隊於歐洲青年錦標賽中拿下第4名佳績。

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職業生涯方面，睿克曾效力於荷蘭、比利時、捷克與義大利等多個聯賽，累積豐富比賽經驗。2022年效力於義大利A3聯賽期間，更創下單場攻下37分、打破聯盟紀錄的驚人表現，展現絕佳的進攻爆發力。

台鋼球團指出，睿克擁有豐富的國際經驗，且擁有出色的技術與比賽理解力，對球隊的戰術層次將有顯著幫助，也能成為本土年輕球員學習的榜樣。

首次踏上亞洲職業聯賽舞台，睿克興奮地說：「我是一位非常有活力的球員，很會帶動團隊的氣氛！」他也期待盡快投入訓練、融入球隊，「最期待的是認識新的隊友和教練團，還有見到球迷們，我已經迫不及待想開始訓練，為球隊貢獻自己的一份力量。」

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