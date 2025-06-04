MLB》菅野智之7局失1分好投、本季第6場優質先發 助金鶯4連勝

菅野智之。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯日籍35歲右投菅野智之今天主投7局僅掉1分，幫助金鶯在客場以5比1擊敗水手。菅野智之收下本季第5勝，這也是自美國時間5月9日之後，相隔近1個月摘得勝投。

菅野智之前5局投球只被敲3安，但他在第2局被水手泰倫茲（Rowdy Tellez）敲陽春砲失掉1掉。

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菅野智之在第6局連續被敲2安，讓水手無人出局攻占一、二壘，菅野先三振水手球星「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez），再讓水手強打「捕手砲」羅里（Cal Raleigh）敲雙殺打，化解失分危機。菅野智之第7局讓水手打線3上3下，完成投球工作。

菅野智之。（路透）

金鶯打線全場敲13支安打，考瑟（Colton Cowser）有一發陽春砲，耶斯塔德（Heston Kjerstad）、歐赫恩（Ryan O'Hearn）各有1安1打點。哈勒戴（Jackson Holliday）1安1打點。

菅野智之此戰主投7局被敲5安（包含1轟），賞5次三振、丟1次保送，失掉1分，賽後防禦率為3.04，最快丟到93.6英哩（約150.6公里）。菅野智之今年交出6場優質先發、共投71局，都是金鶯全隊最佳，每局被上壘率為1.04。

金鶯贏球收下4連勝，近8戰拿6勝，目前以23勝36敗排美聯東區墊底。水手隊吞近6戰第4敗，目前以32勝27敗居美聯西區第二。

Tomoyuki Sugano, Wicked 88mph Splitter. pic.twitter.com/yIzURbC1f2 — Rob Friedman （@PitchingNinja） June 4, 2025

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