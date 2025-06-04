法網》「我的終極目標不是重返世界前十」烏克蘭名將有更大的抱負

烏克蘭好手斯維托麗娜。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕烏克蘭好手斯維托麗娜（Elina Svitolina）在法國網球公開賽女單8強1：6、5：7不敵波蘭前球后史薇泰克（Iga Swiatek），賽後透露自己的終極目標是拿下大滿貫冠軍，甚至登上世界球后。

30歲的斯維托麗娜與法國老將蒙菲爾斯（Gael Monfils）婚後育有一女，產後復出仍具宰制力，今年在澳網、法網都闖進8強，大滿貫最佳成績則是四強。

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斯維托麗娜生涯最佳世界排名是2017年的女單世界第3，目前暫居世界第14，她被問及目標是否是重返世界前10時，展現更遠大的抱負，「那不是我的終極目標，我的最終目標是拿下大滿貫冠軍、登上世界球后的位置，但我會努力一步一步來。」

斯維托麗娜表示，有時回頭看自己寫下的成就，尤其是經歷懷孕生產再重返賽場，知道自己能走到這一步實屬不易，「但我知道我還有機會繳出很棒的表現，與頂尖球員競爭，我是這麼相信的，也會繼續努力，不然也不會繼續打，我就在家享受退休生活就好了。」

至於職業生涯的終點，斯維托麗娜被問及是否會像丈夫一樣到了38歲還在打球，她則笑著搖頭，「我不會想打那麼久，我還想要有更多小孩，在職業賽場奮鬥這麼多年，有時候很孤獨、艱難，除了網球以外，我還有很多事，所以我應該不會像他一樣打到38歲。」

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