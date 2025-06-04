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MLB》柯朗沃斯超前安率教士退巨人 松井裕樹3上3下奪本季首勝

2025/06/04 13:31

柯朗沃斯在10局上擊出超前比數的安打，幫助教士收下勝利。（法新社）柯朗沃斯在10局上擊出超前比數的安打，幫助教士收下勝利。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士今天與巨人進行3連戰的第2場比賽，雙方打進延長加賽，最終教士10局上靠著柯朗沃斯（Jake Cronenworth）的安打超前比數，以3：2收下3連勝，且本季目前面對巨人4戰全勝，也讓9下上場中繼的日籍左投松井裕樹獲得本季首勝。

巨人3局下半首名打者貝利（Patrick Bailey）率先敲出長打站上二壘，接著輪到拉莫斯（Heliot Ramos）打擊時，咬中偏低位置滑球一棒掃出中外野大牆外的兩分砲，幫助球隊先馳得點。

教士部分，打線一路受到魯普（Landen Roupp）、米勒（Erik Miller）與羅傑斯（Tyler Rogers）的壓制，前8局一分未得，但直到9局上半，巨人終結者多法爾（Camilo Doval）上場後援卻遭遇狀況，先是被敲安打後又投出兩次保送形成滿壘，接著上場的馬查多（Manny Machado）也鎖定比好球帶低的滑球，打出左半邊的安打追平比數。

9局下半教士換上松井裕樹送出3上3下，將比賽帶入延長，在二壘有人的突破僵局制延長賽中，柯朗沃斯（Jake Cronenworth）相中第1球就敲出安打送回超前分，下個半局教士換上艾斯查德（Jeremiah Estrada）連抓3個出局數關門成功，拿下逆轉勝。

松井裕樹9下中繼3上3下，勇奪本季首勝。（路透）松井裕樹9下中繼3上3下，勇奪本季首勝。（路透）

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