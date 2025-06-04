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MLB》大谷獲2保送 馬恩西雙響砲、佛里曼再見安助道奇逆轉勝

2025/06/04 13:23

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天全場3支0、選2次保送，道奇名投克蕭（Clayton Kershaw）先發4.2局失5分3分自責無關勝敗，當家三壘手馬恩西（Max Muncy）單場雙響砲進帳3分打點，佛里曼（Freddie Freeman）10局下的再見二壘安打，道奇最後以6比5逆轉擊敗大都會，道奇也中止近期的2連敗。

克蕭首局被大都會強打阿隆索（Pete Alonso）敲適時安掉1分，道奇打線1局下佛里曼（Freddie Freeman）適時二壘安打、馬恩西（Max Muncy）的兩分砲在內，單局打進4分。

不過，克蕭第3局被大都會明星強打索托（Juan Soto）擊出兩分彈，這是索托本季第11轟。5局上2出局大都會攻佔一、二壘，阿隆索敲帶有1分打點的追平二壘安打，接著尼莫（Brandon Nimmo）敲一壘方向軟弱滾地球跑出帶有1分打點的內野安打，幫助大都會超前比數。

佛里曼。（路透）佛里曼。（路透）

大都會第8局派出曾效力日職西武獅的蓋瑞特（Reed Garrett），大谷翔平先獲保送上壘，接著貝茲（Mookie Betts）敲安，加上大都會捕手阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）發生捕逸，讓道奇無人出局攻佔二、三壘卻無功而返。

第9局大都會換布拉佐班（Huascar Brazobán）關門，卻被馬恩西擊出右外野追平陽春砲，雙方再度戰成平手，進入延長賽。

10局上道奇明星終結者史考特（Tanner Scott）讓大都會打線3上3下，包含送出2次三振。10局下大谷翔平獲敬遠，道奇無人出局攻佔一、二壘，雖然貝茲敲飛球出局，下一棒的佛里曼敲左外野深遠再見二壘安打，幫助道奇逆轉贏球。

MLB》大谷獲2保送 馬恩西雙響砲、佛里曼再見安助道奇逆轉勝馬恩西單場雙響砲。（美聯社）

克蕭主投4.2局被敲6安包含1轟，失掉5分有3分自責，賞2次三振、丟3次保送，賽後防禦率為5.17。道奇5名後援投手沒有掉分，史考特1局賞2次三振無失分收本季首勝。

大都會先發投手梅吉爾（Tylor Megill）首局失掉4分後，後面5局投球壓制道奇打線，此戰主投6局失4分、賞7次三振，丟1次保送，無關勝敗。曾效力中職樂天桃猿的威達爾（Brandon Waddell）、蓋瑞特各投1局無失分。布托（José Buttó）0.1局失1分吞本季首敗。

克蕭。（美聯社）克蕭。（美聯社）

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