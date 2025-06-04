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印尼賽》台灣內戰！一哥周天成戰勝二哥林俊易晉級16強

2025/06/04 13:22

周天成。（資料照，美聯社）周天成。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男單兩位好手周天成、林俊易，今天在超級1000系列印尼羽球公開賽首輪就狹路相逢，經驗豐富的周天成以22：20、21：18打敗林俊易，贏得對戰2連勝並挺進男單16強。

世界排名第7的周天成本季最佳表現是台北公開賽亞軍，不過近期泰國公開賽、新加坡公開賽皆16強止步。世界排名14的林俊易今年打下奧爾良大師賽亞軍，以及瑞士公開賽、上週新加坡公開賽躋身4強。

周天成、林俊易生涯在國際賽對壘5次，小天以3勝2敗略佔上風，另外兩人上次交手就是去年印尼公開賽首輪，想不到今年又是32強就強碰。

林俊易因周天成較多失誤，以11：7進入技術暫停，而小天再來追成平手並取得15：14超前，小林又連拿4分反超，只是他底線多次失誤，周天成也率先來到20：18，即使林俊易化解兩個局點，不過經驗豐富的周天成依舊技高一籌先下一城。

周天成、林俊易第二局持續拉鋸，小林先以11：10進入技術暫停，只是他此仗失誤確實較多，小天也在暫停後就取得領先位置，再來林俊易又是猶豫不決出手把球打出界，手握賽末點的周天成就以直落二獲勝。

林俊易。（資料照，美聯社）林俊易。（資料照，美聯社）

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