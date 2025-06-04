MLB》有機會沒收道奇佛里曼再見安？大都會尼莫坦言飛球難判斷

道奇球星佛里曼（右）敲再見二壘安打。（路透）



李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇球星佛里曼（Freddie Freeman）今天在10局下的再見二壘安打，道奇最後以6比5逆轉擊敗大都會。但佛里曼這顆深遠高飛球，大都會左外野手尼莫（Brandon Nimmo）有機會處理，卻讓球在眼前落地形成再見二壘安打，大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）認為，這並不是一個容易的守備。

道奇10局下1出局攻佔一、二壘，左打的佛里曼鎖定大都會右投布托（José Buttó）第一顆84.3英哩的橫掃球，擊出左外野反方向深遠飛球，這顆球的擊球初速為105.9英哩，飛行距離為358英呎，仰角30度，並沒有飛出大牆，剛好落在尼莫的身旁，讓佛里曼的飛球形成一支再見二壘安打，幫助道奇中止近期的2連敗。

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大都會尼莫。（路透）

「這並不是一個容易的PLAY，特別是在那種情況下。」門多薩說，尼莫的外野站位比平常更前面，「對於一名左撇子來說，在左外野接這種球很困難。球從頭頂越過，要在那處理球，真的不容易。」

尼莫說明，當時大都會外野手都守得比較淺，為了防止打者敲安後，對方跑者有機會衝本壘。尼莫一開始判斷佛里曼的深遠飛球是在他的右肩後方，因此迅速往後退，當他確認全壘打牆的位置、並轉頭找球時，球卻是飛到左肩上方約15英呎的距離。

「很遺憾，真希望接到那球...有時球（飛行軌跡）不會如你想的那樣。」尼莫坦言，「我沒有足夠的時間重新站穩腳步，來完成那個接殺。我原本有判斷球的落點，只要球還在場內，我就有機會接到。我知道我們守得比較淺，是為了應對安打，所以需要快點回傳。我以為自己能處理那顆球，但最後卻超出自己的預期。以我多年來的經驗，我通常能預判去接這顆球，但那顆球卻超乎我的預料。我很驚訝球竟然飛到自己另一側肩膀的上方。真的很不幸，竟在那個時間點發生這事。」

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