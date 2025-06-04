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印尼賽》李佳豪3局大戰突破中國陸光祖 晉級男單16強

2025/06/04 14:11

李佳豪。（資料照，美聯社）李佳豪。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕今年在全英公開賽奪亞軍的台灣男單好手李佳豪，今日在超級1000系列印尼羽球公開賽以22：20、24：26、21：13打敗堪稱天敵的中國好手陸光祖，挺進男單16強。

世界排名19的李佳豪本季代表作就是全英賽亞軍，不過拿下這座亞軍後，李佳豪狀態深陷低檔，在瑞士公開賽、台北公開賽、泰國公開賽、新加坡公開賽都在首輪就遭到淘汰，如今則以壽星身份前來印尼賽挑戰近況不俗的陸光祖。

世界排名11的陸光祖本季曾在亞洲錦標賽奪亞軍，近期的泰國公開賽打進4強，以及上週新加坡公開賽也拿亞軍，至於李佳豪過去對決陸光祖8次僅獲1勝，上週兩人在新加坡賽過招，李佳豪苦戰3局遭到逆轉。

李佳豪在第一局先克服5：9落後，一度來到12：10領先，只是陸光祖佑回應10：4攻勢，並手握4個局點，面臨危機的李佳豪展現韌性，不僅全數化解，並一鼓作氣連得6分，包括一個幸運翻網球，率先拿下首局。

李佳豪、陸光祖在第二局持續拉鋸，李佳豪連續獲得3個賽末點卻未能拿下，不過也化解陸光祖的1個局點，李佳豪一共浪費4個賽末點，並在最後因腳打滑來不及救球，讓陸光祖扳平戰局。

在第三局狀況卻呈現一面倒，李佳豪在決勝時刻表現確實優於對手，尤其9：7領先更是連續進帳8分，面臨10分落後的陸光祖突然又回神連得5分，還好李佳豪還是有頂住壓力，最終鏖戰3局奪勝利，終結自己連續多站一輪遊狀況。

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