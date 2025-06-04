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中職》不滿遭揶揄、發長文引瘋猜 台伊混血投手澄清：富邦對我非常好

2025/06/04 15:25

爾曼羅索普（左）。（資料照，記者塗建榮攝）爾曼羅索普（左）。（資料照，記者塗建榮攝）

〔體育中心/綜合報導〕富邦悍將將台灣、伊朗混血投手爾曼羅索普昨天被球隊除役，他昨晚在社群媒體IG限時動態發文，提到自己遭一位一軍、國家隊成員揶揄，聲稱自己被當成「丟來丟去的小丑。」這兩篇貼文引起網友們猜測，爾曼羅索普今天稍早在IG限時動態發文強調，「富邦的兄弟對我非常好。」

爾曼羅索普昨晚在IG發出兩篇貼文，第一篇寫著：「那些已經取得了一些成就的人，總是會把那些沒有成就的人當成小丑。」

而爾曼羅索普在第二篇貼文則是私人對話的截圖，他發文寫道，「被酸民嗆我都沒差，被當成朋友的人整天這樣揶揄才是最讓人不爽的，我祝你在一軍每次都有好表現，永遠不會下二軍，都不會受傷，棒球路順順利利。開玩笑可以，麻煩有個限度。不要拿別人一直努力的事情來嘲笑。我不是你每次都能有好表現，都是教練的主力，可以被選秀指名，可以在一軍，可以打中華隊。畢竟我只是一個讀書讀好好的，20歲才決定要去打球，犧牲一堆東西，好不容易用自培的身分進職業，但被當成衛生紙用完就丟，丟來丟去的小丑。不像你光鮮亮麗，眾星拱月，打棒球明明就是一件開心的事情，但棒球隊是有這樣的文化，不可能球打得好就覺得自己高人一等了吧。」

爾曼羅索普今天在IG限時動態發文，感謝棒球帶給我的一切，富邦的兄弟對我都非常好，在球隊的期間也過得很開心，「造成前隊友及球團被誤會感到抱歉，我會繼續在棒球這條路上努力，也請大家不要再猜測，讓更多無辜的人中槍，再次感覺大家關心。」

現年26歲的爾曼羅索普曾在2022年、2023年參加中職選秀都落選，他在2023年以自主培訓選手身分加入富邦悍將。爾曼羅索普本季在二軍出賽1場，僅投0.1局失1分，生涯於二軍出賽3場，共投3.1局失2分，平均防禦率5.40。爾曼羅索普在昨天被富邦悍將除役。

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