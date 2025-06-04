MLB》道奇20場逆轉勝居聯盟之最 佛里曼：打線深度很夠

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）今天在10局下敲出再見安打，幫助球隊以6：5氣走大都會，這是衛冕軍本季第20場逆轉勝，高居全聯盟之最。佛里曼賽後受訪盛讚自家打線非常有深度。

大都會在10局下一開始就敬遠了大谷翔平，讓道奇攻占一二壘，儘管貝茲擊出左外野飛球出局，無法推進隊友，但下一棒佛里曼從大都會右投布托（José Buttó）手中敲出左外野深遠飛球，尼莫（Brandon Nimmo）未能及時接殺，讓球在眼前落地形成再見二壘安打，助隊以6：5贏球，同時也幫助道奇守住國聯西區龍頭寶座。

請繼續往下閱讀...

佛里曼賽後談到再見安打時表示，自己當時只是想擊出飛到外野的球，避免敲出雙殺打，單純地想把球打高一點、遠一點。

佛里曼的再見安打也助隊中止2連敗，他認為每一場勝利都很重要，能在最近2、3場比賽後找回節奏，真的很好，這要歸功於自家牛棚的表現，還有克蕭（Clayton Kershaw）的投球也非常關鍵，當然還有馬恩西（Max Muncy）的雙響砲。

佛里曼也盛讚，馬恩西已經大概有一個月都維持火燙手感，他又變回以前的樣子。而他和帕赫斯（Andy Pages）都在打線中，這真的非常關鍵。「我們的打線其實已經相當有深度，還有很多好打者排在後段棒次，正因為這樣，我們才能在比賽中打出這樣的結果。」佛里曼說道。

大谷翔平和佛里曼。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法