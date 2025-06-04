卡巴迪》陣容換血備戰名古屋亞運 台灣隊力拚東亞盃留下冠軍

東亞盃男子錦標賽登場，台灣隊教練林韋宏（後排左起）、章佳銘、張崇茂。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕2025年第一屆東亞盃男子卡巴迪錦標賽將在6月26日至30日在新北市土城區運動中心綜合球場點燃戰火，地主台灣隊將迎戰南韓、日本以及香港隊，力拚把冠軍留在台灣。

台灣卡巴迪女子隊在雅加達亞運奪下銅牌，上屆杭州亞運勇奪銀牌，男子組也在杭州亞運拿下銅牌，去年首度舉辦東亞盃女子組卡巴迪錦標賽，台灣隊在決賽擊敗日本封后，今年則輪到男子組登場。

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首屆男子組參賽隊伍為台灣、南韓、日本以及香港，台灣隊由名古屋亞運培訓隊選手組成，陣容除上屆亞運成員，隊長蔡仲浩、章佳銘、張崇茂等人外，也經過換血加入不少新生代好手，其中年紀最小的王湋捷僅17歲。

這次南韓與日本以及香港都派出國家代表隊參賽，尤其南韓更有雅加達亞運銀牌成員入列，實力不容小覷。台灣隊教練林韋宏指出，其實過去在國際賽都有不少次交手經驗，情蒐相當充足，「也是透過這次的比賽檢視團隊的磨合程度，為名古屋亞運做準備。」

在陣中屬於老大哥的章佳銘表示，國家隊換血是好事，表示卡巴迪這項運動不斷有新生代好手出現，「他們可能經驗比較不足，但反應、體能是他們的優勢，學長與學弟就是互相補強。」

以地主身份在台灣迎戰列強，章佳銘指出，「很開心在台灣有比賽，對於推廣這項運動也有幫助，雖然一定會有壓力，因為一定要拿金牌，辦比賽獎牌被拿走也不好看。」

台灣隊在上屆杭州亞運拿下銅牌，明年名古屋亞運希望更上一層樓，章佳銘坦言，卡巴迪的困境是國際賽事不多、也不會固定舉辦，「這次的東亞盃也是讓我們有機會測試、累積經驗，只剩一年半的時間其實非常的緊湊，我們也都非常戰戰兢兢。」

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