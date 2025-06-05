大谷翔平率道奇再戰大都會 新北國王力拚聽牌 今日賽事預告與轉播

大谷翔平。（法新社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟今日有3場比賽轉播，分別是守護者對洋基，響尾蛇對戰勇士，以及道奇與大都會交手，洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）和道奇日本二刀流球星大谷翔平能繳出怎樣的表現令人期待，台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）能否連續兩天開轟值得關注，請喜愛大聯盟的觀眾不要錯過！

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新北國王在7戰4勝制的TPBL首輪季後賽取得2：0領先，今天力拚聽牌優勢，林書豪在第2戰賽前因身體不適缺陣，G3能否上場備受關注，台新戰神企圖扳回一城，喜愛TPBL的球迷記得鎖定轉播！

MLB

07:00 守護者@洋基 緯來體育

07:10 響尾蛇@勇士 愛爾達體育1台

10:00 大都會@道奇 緯來體育、愛爾達體育1台

BWF印尼羽球公開賽

10:00 16強（上） 第1場地 愛爾達體育3台

10:00 16強（上） 第2場地 愛爾達體育2台

14:00 16強（下） 第2場地 愛爾達體育2台

15:00 16強（下） 第1場地 愛爾達體育3台

日職

17:00 西武獅@養樂多 DAZN1

17:00 羅德@讀賣巨人 DAZN2

TPBL季後賽

17:00 台新戰神@新北國王 G3 緯來體育

法國網球公開賽

17:45 第12日 混雙決賽 愛爾達體育1台

20:45 第12日 女單四強 愛爾達體育1台

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