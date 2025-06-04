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印尼賽》與李文珊大戰80分鐘上演逆轉勝 宮崎友花甜蜜復仇晉16強

2025/06/04 17:46

宮崎友花。（歐新社）宮崎友花。（歐新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕18歲的日本美少女宮崎友花今天在超級1000系列印尼羽球公開賽，與加拿大女將李文珊鏖戰三局耗時1小時20分鐘，終場以19：21、21：14、25：23逆轉獲勝，完成甜蜜復仇，成功晉級16強。

世界排名第7的宮崎友花在上一站超級750系列新加坡公開賽，在16強以17：21、18：21不敵世界排名第18的加拿大女將李文珊，兩人今天在印尼羽球公開賽首輪狹路相逢，首局就展開激烈纏鬥，宮崎友花在14：14連拿3分取得領先，李文珊此時展開兇猛攻勢，連取5分逆轉，儘管宮崎之後追回失分，但連續兩次回擊底線都出界，首局以19：21讓給了李文珊。

痛失首局的宮崎友花在第2局並未氣餒，雖然李文珊開局打出一波4：0的攻勢，但宮崎友花及時振作，連續得到8分鎖定勝局，宮崎攻勢凌厲，以21：14扳平戰局。進入決勝局，兩人互不相讓，李文珊在14：14平手時連得4分，但宮崎展現十足韌性，硬是連追4分打成平手，更化解對手2個賽末點，李文珊最後回擊掛網，宮崎友花以25：23艱辛贏球，對戰首勝開胡，辛苦挺進16強。

宮崎友花16強的對手將是世界排名第14名的中國女將高昉潔，兩人過去曾交手過1次，高昉潔曾在今年世錦賽以21：17、14：21、21：16勝出。

李文珊。（法新社）李文珊。（法新社）

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