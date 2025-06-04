澎湖講美少棒傳奇 大洋運動器材公司捐贈千顆棒球支持延續

講美少棒傳奇得以延續，靠著學校師生努力及各界贊助。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖講美少棒傳奇，已是台灣棒球魂之一，大揚運動器材有限公司捐贈澎湖1200顆棒球，為地方體育發展注入新動力。其中1000顆特別提供給講美國小少棒隊，助力這支充滿熱情與潛力的隊伍提升訓練條件，為培育更多棒球小將奠定基礎。其餘200顆棒球則由縣議員宋昀芝服務處代為分發，讓更多熱愛棒球的學童有機會享受棒球夢。

捐贈儀式今（4）日在講美國小舉行，大揚運動器材有限公司由已故創辦人楊文祥配偶楊吳梅香及子女接管經營，秉持低調務實的作風，委由宋昀芝議員協助完成捐贈。宋昀芝表示，「棒球不僅是一項運動，更是許多孩子追逐夢想的起點。我們希望透過這次捐贈，為少棒隊與學童的未來注入更多支持與能量。」

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做為全球領先的棒球製造商之一，大揚運動器材有限公司在美國職棒小聯盟以下各級聯盟比賽用球市場中，享有卓越地位，並積極拓展美式足球與曲棍球等多元運動用品的製造與供應。宋昀芝特別感謝大揚運動器材有限公司的善舉，並承諾將竭盡所能，讓這份愛心傳遞到每一位孩子的手中，讓他們的棒球夢想更加燦爛。

講美國小校長張宏宇希望外界企業，給予協助學童護具釘鞋衣服等裝備，讓孩子有充足安全的裝備練球。現在講美球隊目前1-6年級共有28位學童，來自七美、西嶼、湖西、馬公、台中、花蓮各地，都懷抱著棒球夢，讓大家一起為他們圓夢。

澎湖縣議員宋昀芝，代替大揚運動器材公司，捐贈千顆棒球給講美國小。（記者劉禹慶攝）

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