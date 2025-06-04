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中職》高捷為何被判妨礙守備出局？ 聯盟詳細解釋

2025/06/04 17:52

〔記者羅志朋／台北報導〕昨天花蓮富邦悍將對味全龍之戰，5局上富邦攻佔一、二壘，林澤彬擊出投手面前強襲球，球反彈至三壘方向，龍隊三壘手劉基鴻欲接球時，因與二壘跑者高捷發生接觸，裁判以規則審視進入技術委員室確認，最後判定為妨礙守備，二壘跑者高捷出局，富邦攻佔一、二壘。

此時，富邦總教練陳金鋒與首席教練陳連宏進入場內向裁判提出抗議，陳連宏因抗議行為不當並拉扯裁判衣領，僅16秒就遭裁判驅逐出場2次，聯盟今天公告合併懲處結果，陳連宏遭罰款4萬元、禁賽2場，禁賽將於今起開始執行；富邦悍將則將提出申訴。

對於昨天判決依據，今天聯盟賽務部表示，該案例發生後場上裁判召開會議討論，確認現場狀況後即進入技術委員室進行規則審視，根據規則6.01（a）（10）「未能避開正在處理擊出球之野手⋯」與規則補述3.08（A）「無論故意或非故意⋯」皆視為妨礙守備，故宣判妨礙守備出局。

★ 附註引用規則如下：

一、規則6.01（a）（10）

未能避開正在處理擊出球之野手或故意妨礙傳球，應宣判跑壘員因妨礙守備出局。

二、規則補述3.08（A）

野手正欲處理擊出球時，其移動、接球、傳球皆視為守備優先之範圍，跑壘員無論故意或非故意碰觸野手身體，皆視為妨礙守備。當發生妨礙守備時，比賽為停止球，宣告跑壘員妨礙守備出局，壘上跑壘員回到投手投球時原佔有壘，擊跑員上一壘。

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