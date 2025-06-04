特公盟十週年舉辦首屆「盡情遊戲日」 6月7日凱道登場

特公盟舉辦首屆「盡情遊戲日」，6月7日凱道登場。（取自特公盟官方臉書粉絲團）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕臺灣還我特色公園行動聯盟（以下簡稱特公盟）將於2025年6月7日（星期六）下午2時至6時，在凱達格蘭大道封街舉辦首屆「盡情遊戲日」，正式啟動特公盟邁入十週年的重要倡議「遊戲時間改革」，同時響應聯合國所訂定的6月11日「國際遊戲日」。當天，特公盟攜手9家重視兒童權益的企業與13家友好組織，將整條凱道變為大型都市遊戲場，免費開放親子參與，讓幼兒、兒童和青少年們在奔跑、攀爬與挑戰中，重現兒少遊戲的多元性與重要性。



自2015年起，特公盟推動遊戲場多元化，倡議開放街道型臨時遊戲空間。十年來空間雖提升，但特公盟透過調查發現：「沒時間玩，成了最大阻礙。」臺灣小學生上課時間長，下課短暫，加上學業優先的思維，壓縮孩子自由遊戲的空間。長期下來，不僅影響身體與情緒發展，也阻礙創造力、同理心與解決問題等關鍵能力的養成。



對此，特公盟秘書長潘汝璧表示：「特公盟成立十週年，過去十年不但翻轉兒童遊戲場的空間樣貌，也鬆動了家長對兒童遊戲的保守想像。未來十年，特公盟將延伸倡議力道，爭取遊戲時間改革。要求政府回應從2022國際審查就提及的兒少休憩時間不足的問題，檢討現行的學習時數，並透過每年一次的盡情遊戲日，呼籲家長和社會看見兒少的需求。」



特公盟也呼籲教育部與即將掛牌成立的運動部（原體育署）能更積極正視兒童的遊戲權，將「時間改革」納入政策規劃。除了既有可見的「課程彈性化與多元」、「運動生活化」等方向之外，政府應同步思考如何制度性地保障兒童擁有足夠且穩定的遊戲時間，並在校園與社區中創造更多支持自由探索與身體活動的機會。「運動生活化」若能與遊戲平權理念結合，打造友善、多元的全齡遊戲環境，才能真正回應孩子與家庭對健康生活型態的期待。



讓「玩」成為制度中被正視的一環，讓遊戲重新回到孩子日常，6月7日即將在凱道登場的盡情遊戲日活動，現場將設有滑步車、走繩、跑酷、沙板滑水，以及紙箱建構、泡泡、彩繪等多主題區域，融合自由探索與身體挑戰，邀請親子共同參與。

本次「盡情遊戲日」由臺灣還我特色公園行動聯盟主辦，臺北市立大學協辦，活動亦獲得8家重視兒童權益的企業與13家友好組織大力贊助與參與，展現對兒童遊戲權的堅定支持與具體實踐。

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