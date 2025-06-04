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TPBL季後賽》感謝他為海神球員「整骨」 球迷舉「Dirty of the Year」迎接貝奇

2025/06/04 18:05

球迷舉牌「歡迎」貝奇。（記者粘藐云攝）球迷舉牌「歡迎」貝奇。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕福爾摩沙夢想家今作客高雄海神，比賽晚間7點開打，已有不少球迷在球場外等候。尤其在夢想家洋將貝奇進入球場時，有球迷高舉「Dirty of the Year」的海報迎接他，火藥味十足。

季後賽第1戰時，貝奇趁胡瓏貿上籃，突然在籃下彎腰，導致龍貓重摔，雖然當下龍貓並沒有生氣，但貝奇的動作引發球迷撻伐。不僅如此，他在第2戰時又在末節對邱子軒「出腳」，被撞到大腿的邱子軒當下痛苦倒地離場。

貝奇連兩場做出危險動作，引發不少球迷不滿，有人對聯盟喊話，希望聯盟能有所作為，保護其他球員。今天夢想家作客高雄，貝奇獲得球迷的「熱烈歡迎」，賽前不少球迷在入口高舉印有貝奇照片，並寫著「Dirty of the Year」的看板，火藥味十足。

球迷李先生和其他朋友為海神球迷，最支持的球員是于煥亞，他自海神創隊第1年時就成為粉絲。提到支持海神原因，他說：「他們永不放棄的韌性，就算落後還是會追回來，在工作上也能激勵我。」

提到這次舉牌「歡迎」貝奇，球迷們開玩笑說：「因為他們連兩場幫海神球員『整骨』，我們要來歡迎他一下。」其他球迷補充，雖然大家看球有點激情，但場內就是場內的事情，場外大家都是好朋友。不過，今天貝奇並未登錄，夢想家此仗洋將改上高柏鎧，搭配龍查和霍爾曼。

球迷舉牌「歡迎」貝奇。（球迷提供）球迷舉牌「歡迎」貝奇。（球迷提供）

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