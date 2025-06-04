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MLB》大谷、賈吉當今最強打者對決 平均收視數創近7年來新高

2025/06/04 20:17

大谷翔平與賈吉。（資料照合成圖）大谷翔平與賈吉。（資料照合成圖）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟當今最強兩位打者日前同場較勁，道奇日本二刀流球星大谷翔平和洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）正面對決，據《ESPN》報導指出，道奇與洋基的第3戰創下7年來最高的平均收視人數。

本週上演去年世界大賽對戰組合的戲碼，由衛冕軍道奇與洋基大戰3場，大谷翔平和賈吉在首戰互轟，大谷單場雙響砲幫助道奇以8：5逆轉獲勝，賈吉雖然在第2戰也繳出雙響，但洋基以2：18遭到痛宰，條紋軍在第3戰突破道奇日本王牌山本由伸封鎖，以7：3贏球，系列賽避免遭到橫掃。

大谷翔平與洋基的3連戰累積13打數敲出4支安打，包括2發全壘打，進帳2分打點，另外吞下4次三振，對戰打擊率為0.307；賈吉合計13打數敲出5支安打，包含3發全壘打，貢獻3分打點，另有3次三振和1次四壞球保送，打擊率高達0.384。

據美國媒體《ESPN》報導，道奇與洋基的第3戰由「週日棒球夜」（Sunday Night Baseball）全美直播，當天的平均收視人數高達273萬，創下該節目過去7年來的最高收視紀錄。此外，第二戰也有亮眼表現。美國《FOX體育》指出，共吸引了220萬人觀看，這比去年FOX轉播MLB例行賽的平均收視高出16％，再次證明大谷與賈吉這兩位超級明星的高人氣。

大聯盟收視率無論在美國還是日本都有顯著的程場，FOX的轉播收視率年增10%，ESPN更高達22%，創下自2017年以來的8年新高。在日本方面，NHK收視率年增22%，即便排除東京巨蛋的開幕戰系列，平均仍有270萬人觀看，並已連續5年成長「MLB.TV」的觀看次數也大增27%，創下歷史新高，至6月2日為止，總播放次數已突破75億次。

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