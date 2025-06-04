中職》精進滑球品質做決勝球 陳柏均力拚站穩一軍

陳柏均。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕中信兄弟新人左投陳柏均6月1日上到一軍，對味全龍中繼1局無失分、無安打，新球季有好的開始。陳柏均表示，今年最大的不同是滑球品質提升，可以做為決勝球，希望能穩定表現、站穩一軍。

陳柏均去年在一軍出賽7場，只有1場失分，防禦率2.00，今年二軍出賽15場，拿下7救援、1中繼，防禦率1.76，球季開打2個月後終於獲得上一軍的機會。

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陳柏均表示，去年生涯第1次上一軍很緊張，今年雖然還是很亢奮，已經不會緊張，接到上一軍的通知後，恰哥（二軍總教練彭政閔）也提醒他要保持平常心，二軍怎麼投，上一軍還是一樣的投球，不要想太多。

陳柏均表示，去年投得最多的變化球是曲球，但是讓打者揮空的比例不高，今年春訓時雞哥（二軍投手教練林恩宇）建議他，既然曲球的效果不理想，不如改用滑球來決勝，後來牛棚教練艾迪頓也給他同樣的建議，以前因為滑球的控制不理想，不太敢投，在兩位教練都給他用滑球決勝後，春訓的課題就是提升滑球的品質，位移和控球都有明顯提升，在二軍的比賽和一軍首戰都發揮很好的效果。

陳柏均從去年幾乎都是在比數拉開後登板，他表示，球員都想要扮演更重要的角色，希望用穩定的表現建立教練團對他的信心，不但站穩一軍，也能在關鍵時刻登板。

陳柏均。（記者林正堃攝）

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