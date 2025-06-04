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日職》復仇阪神！万波中正開砲+23歲菜鳥生涯首轟 火腿奪交流賽首勝

2025/06/04 20:19

火腿交流賽首勝開張。（取自推特）火腿交流賽首勝開張。（取自推特）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿昨在跨聯盟交流賽首戰被完封出師不利，今日成功討回顏面，打線全場狂掃12安，終場以5：4力壓央聯霸主阪神虎，交流賽首勝開張。

火腿首局就有攻勢，郡司裕也在2出局三壘有人時，纏鬥9球敲中外野安打，助隊先馳得點，2下万波中正掃出中外野陽春砲，火腿再下一城。

前3局沒得分的阪神，在4局上半點燃火力，佐藤輝明和大山悠輔背靠背炸裂，一舉扳平比數。不過火腿馬上有所回應，4下2出局後，松本剛率先敲安，接著23歲菜鳥山縣秀敲出2分砲，生涯首轟出爐，火腿4：2再度超前。

火腿5下又有分數進帳，万波中正把握得點圈機會敲出適時安打，有1分打點，比賽前5局打完時，火腿以5：2領先。

火腿牛棚8上出狀況，河野龍生被佐藤輝明2分彈狙擊，阪神瞬間追到1分差，比賽出現懸念。帶著1分領先的火腿，9上派出守護神田中正義上場，他投出三上三下，順利關門。

火腿打線全場狂掃12安，万波中正3安猛打賞貢獻2打點，郡司裕也、伏見寅威、松本剛都有雙安演出；火腿先發投手加藤貴之主投5.1局退場，失掉2分，進帳勝投。

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