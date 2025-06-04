NBA》希波鐸遭開除後誰來接尼克兵符？外媒點名5人選

希波鐸。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕尼克今宣布開除67歲總教練希波鐸（Tom Thibodeau），繼任人選備受關注，《ESPN》在報導裡點名5位可能人選。

前金塊總教練馬龍（Michael Malone）是目前呼聲最高的一位，他在2023年率隊封王，本季在剩下3場例行賽之下無預警遭開除，過去8季帶領金塊拿下401勝是西部之冠，戰績穩定是一大優勢，此外他來自紐約皇后區，重回家鄉執教不是不可能。

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不過《ESPN》也指出，馬龍和希波鐸同樣習慣大量使用先發主力，如果尼克高層希望球隊往另一個方向前進，可能不會啟用類似風格的主帥，報導隨後點名近年曾分別率領公鹿、湖人登頂的布登侯澤（Mike Budenholzer）與沃格爾（Frank Vogel）都是可能選項。

此外，由於尼克陣中目前坐擁「維拉諾瓦三劍客」布朗森（Josh Hart）、哈特（Josh Hart）以及布里吉斯（Mikal Bridges），63歲的前維拉諾瓦大學名帥萊特（Jay Wright）也被點名與昔日子弟兵重聚。

另外一位被點名的大學教頭則是曾婉拒湖人的康乃狄克大學總教練赫爾利（Dan Hurley），他當時被問及未來是否有機會接下NBA球隊兵符時說，「我不知道，如果你不接湖人的總教練，那還有什麼工作是你會去接的？」

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