TPBL季後賽》胡瓏貿砍23分領軍 海神擊敗夢想家3：0聽牌

胡瓏貿。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕系列賽領先的高雄海神今在季後賽第3戰回到自家主場，在「海龍王」胡瓏貿轟下全場最高23分帶領下，終場以88：79擊敗福爾摩沙夢想家，系列賽以3：0聽牌。

系列賽0：2落後的夢想家，今天作客海神變陣，長人高柏鎧回歸，搭配龍查和霍爾曼，一哥蔣淯安拉上先發，希望能夠扳回一城。今天開局雙方一度拉鋸，但在該節尾聲，威勝、陳懷安接力命中三分球，海神擴大領先，首節打完暫時取得6分領先。

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第2節海神在胡瓏貿單節10分帶領下，一度擴大到雙位數領先，但這節尾聲，夢想家8：0攻勢反擊，持續緊咬，半場打完海神暫時以44：38領先。

海神在第3節將領先擴大到雙位數，但末節夢想家展開反擊，林俊吉三分球加上馬建豪灌籃，追到個位數差距。不過，于煥亞跳出連拿7分，助隊穩住陣腳，加上馬建豪在最後關頭犯滿畢業，夢想家也無力逆轉戰局，只能眼看海神收下聽牌勝。

海神今天4人得分上雙，胡瓏貿繳出全場最高23分、8籃板，威勝13分、18籃板，于煥亞拿下12分。夢想家方面，林俊吉替補上陣拿下全隊最高19分，今天回歸的高柏鎧攻下17分、9籃板。

威勝。（TPBL提供）

于煥亞。（TPBL提供）

林俊吉。（TPBL提供）

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