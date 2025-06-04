MLB》3項數據國聯第一卻吞6敗 史基斯談「問天」：這就是棒球

史基斯。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年國聯新人王、海盜火球王牌史基斯（Paul Skenes）今天面對太空人，繳出8局8K失1分的優質先發，但球隊卻遭太空人以0：3完封，他也苦吞本季第6敗。史基斯賽後受訪表示，自己只能專注於自己所能控制的部分。

史基斯生涯共有3場比賽都至少投滿8局，累積只失4分，每場都至少投出8次三振，但全都悲情「問天」吞下敗投。

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史基斯本季防禦率2.05，位居國聯第2佳，投球局數83.1局為全聯盟最多，WHIP（被上壘率）0.88和被打擊率0.181都在國聯領先群雄，目前出賽13場，其中有10場為優質先發，與太空人布朗（Hunter Brown）並列全聯盟最多，但史基斯僅拿下4勝6敗，反觀布朗有8勝3敗的好成績。

「不幸的是，這就是棒球，」史基斯受訪對此表示，上一場球隊對響尾蛇王牌蓋倫（Zac Gallen）打得很好，而今天太空人強投麥卡勒（Lance McCullers Jr.）則是投得很不錯，自己沒有太關注自家打線的打序安排和打擊策略，只能專注於自己能控制的事情。

史基斯也強調，上一場他獲得10分的火力支援，但自己並沒有失分，這就是他能夠控制的部分，如果因為有10分領先就亂投的話，這樣是不行的，無論輸贏都要繳出最好表現。

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