晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

法網》再爆冷！布瓦松首闖大滿貫4強 地主大黑馬扳倒俄國天才少女

2025/06/04 22:34

布瓦松。（法新社）布瓦松。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年法國網球公開賽再爆冷門！地主大黑馬布瓦松 （Lois Boisson）韌性十足，又以7：6（8：6）、6：3扳倒年僅18歲的俄國「天才少女」安德烈耶娃（Mirra Andreeva），職業生涯大滿貫會內首秀就勇闖女單4強，將與美國第2種子高芙（Coco Gauff）爭奪冠軍戰門票。

「 太不可思議了，我感受到全場觀眾熱情支持。」WTA世界女單排名361的布瓦松，靠著外卡才能在巴黎黎羅蘭加洛斯參戰，卻跌破專家眼鏡連闖5關，包括首輪的比利時24種子梅騰絲（Elise Mertens）、8強的美國第3種子佩古拉（Jessica Pegula），以及4強的第6種子安德烈耶娃，全都栽在她的拍下，也成為公開年代第一位以外卡身份打進準決賽的法國新希望。

此役布瓦松克服首盤3：5、次盤0：3落後，最終戲劇性倒趕6局，歷經2小時8分鐘激戰氣走安德烈耶娃，興奮掩面躺在場中享受空前勝利，並接受菲利普夏提耶中央球場自家球迷熱情歡呼，恢復冷靜本色的她說：「雖然開賽就苦苦追趕，我堅持不放棄奮戰到底，很高興能夠走到這裡，無論如何，都將努力為下一場做好準備。」

22歲的布瓦松歷經膝傷復出，天助自助締造驚喜，成為2011年巴托莉（Marion Bartoli）後，第一位在自家紅土大滿貫躋身4強的東道主。她也是自1980年以來，第3位大滿貫會內初體驗就挺進準決賽的女將，跟上1989 年、1990年法網的莎莉絲（Monica Seles）和卡普里亞蒂（Jennifer Capriati）等名將腳步。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中