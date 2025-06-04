法網》再爆冷！布瓦松首闖大滿貫4強 地主大黑馬扳倒俄國天才少女

布瓦松。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年法國網球公開賽再爆冷門！地主大黑馬布瓦松 （Lois Boisson）韌性十足，又以7：6（8：6）、6：3扳倒年僅18歲的俄國「天才少女」安德烈耶娃（Mirra Andreeva），職業生涯大滿貫會內首秀就勇闖女單4強，將與美國第2種子高芙（Coco Gauff）爭奪冠軍戰門票。

「 太不可思議了，我感受到全場觀眾熱情支持。」WTA世界女單排名361的布瓦松，靠著外卡才能在巴黎黎羅蘭加洛斯參戰，卻跌破專家眼鏡連闖5關，包括首輪的比利時24種子梅騰絲（Elise Mertens）、8強的美國第3種子佩古拉（Jessica Pegula），以及4強的第6種子安德烈耶娃，全都栽在她的拍下，也成為公開年代第一位以外卡身份打進準決賽的法國新希望。

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此役布瓦松克服首盤3：5、次盤0：3落後，最終戲劇性倒趕6局，歷經2小時8分鐘激戰氣走安德烈耶娃，興奮掩面躺在場中享受空前勝利，並接受菲利普夏提耶中央球場自家球迷熱情歡呼，恢復冷靜本色的她說：「雖然開賽就苦苦追趕，我堅持不放棄奮戰到底，很高興能夠走到這裡，無論如何，都將努力為下一場做好準備。」

22歲的布瓦松歷經膝傷復出，天助自助締造驚喜，成為2011年巴托莉（Marion Bartoli）後，第一位在自家紅土大滿貫躋身4強的東道主。她也是自1980年以來，第3位大滿貫會內初體驗就挺進準決賽的女將，跟上1989 年、1990年法網的莎莉絲（Monica Seles）和卡普里亞蒂（Jennifer Capriati）等名將腳步。

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