TPBL季後賽》開啟「季後賽模式」但能保持冷靜 胡瓏貿：我也不知為何

胡瓏貿。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕高雄海神「海龍王」胡瓏貿今天在季後賽第3戰攻下全場最高23分，率隊以88：79擊敗福爾摩沙夢想家，系列賽以3：0聽牌。

32歲的胡瓏貿這季大多從替補出發，例行賽場均8分、3.3籃板，但季後賽皆先發上陣，他也開啟「季後賽模式」，平均貢獻21.3分、5.7籃板，尤其三分球命中率高達55.6%，狀態極佳。

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胡瓏貿表示，例行賽尾聲教練讓他先發，讓他在季後賽前調整到最佳狀態，他也強調，無論先發或替補，他都是盡力做好自己的工作，同時感謝教練、隊友給他自信，「他們鼓勵我，叫我有信心就要投，很開心找回自己的感覺。」

過去在場上總是情緒激昂的胡瓏貿，這次季後賽情緒相對平穩，無論被對手犯規還是球隊有好表現時，他都表現比過往淡定。他坦言，這部分教練和球團都與他溝通過，加上之前曾在比賽中因抱怨裁判遭教練痛斥，讓他開始反思，「這部分我也跟自己溝通很久，但真的不要影響比賽，不要去做傷害球隊的事情，這是我要去學的課題，但我也不知道為什麼，我就是把自己留在自己的小區塊，沒有想太多事情。」

不過，季後賽開打前外界認為，這系列賽戰況會相對膠著，可能會打到第6、7戰，甚至是夢想家會佔上風，而現在海神以3：0聽牌，最快可在週五的第4戰結束這系列賽。

對於球隊表現，胡瓏貿認為，大家真的有準備好打季後賽這件事情，「越被人家看不起，越有動力去反彈，我們也都相信團隊，我們是有能力跟對方拚戰 。」面對外界評論，龍貓認為，只要專注在自己身上跟球隊就好，相信會有好的結果。

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