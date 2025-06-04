中職》不受比賽中斷1小時影響 威能帝優質好投克中信

威能帝。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕樂天桃猿威能帝不受比賽因雨中斷1小時13分鐘的影響，投出6局失2分的優質先發內容，8:2擊敗中信兄弟，樂天和戰績排名第3的中信拉近到0.5場勝差。

威能帝前兩局被擊出3支安打失1分，比賽在2局下半因雨暫停，威能帝在比賽恢復後續投，投到6局結束，只再被擊出3支安打失1分，拿下本季第6勝，追平台鋼雄鷹後勁，並列領先。

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這場比賽在小雨中開打，第1局中信先靠著觸身球上壘，王威晨二壘打先馳得點，2出局後詹子賢再擊出安打，王威晨搶攻本壘，被左外野手陳晨威長傳觸殺，中信挑戰判決未能獲得改判，1:0領先。

王威晨。（記者林正堃攝）

第2局樂天由四壞球開啟攻勢，林子偉和宋嘉翔安打攻下追平分，此時雨勢開始變大，中信先發投手德保拉投出四壞球形成滿壘後，比賽被迫暫停。

比賽恢復後德保拉續投，樂天下達強迫取分戰術，林政華觸擊護送林子偉跑回超前分，陳晨威安打連得2分，樂天4:1領先。

林政華。（記者林正堃攝）

第3局樂天林立安打，林智平的滾地球造成德保拉失誤，德保拉也因左手臂不適退場，只投2局創下生涯先發最短局數紀錄。

第5局中信高宇杰和岳政華安打攻佔一、三壘，岳政華發動盜壘在一、二壘間被夾殺出局，高宇杰趁傳跑回本壘，追到2:4。

第7局樂天攻勢再起，陳晨威、林立連續安打攻下2分，第8局則是宋嘉翔、馬傑森、林政華連續安打，同樣得2分，將比數拉開到8:2。

德保拉因左手臂不適退場。（記者林正堃攝）

陳晨威。（記者林正堃攝）

林立。（記者林正堃攝）

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