晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》不受比賽中斷1小時影響 威能帝優質好投克中信

2025/06/04 22:46

威能帝。（記者林正堃攝）威能帝。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕樂天桃猿威能帝不受比賽因雨中斷1小時13分鐘的影響，投出6局失2分的優質先發內容，8:2擊敗中信兄弟，樂天和戰績排名第3的中信拉近到0.5場勝差。

威能帝前兩局被擊出3支安打失1分，比賽在2局下半因雨暫停，威能帝在比賽恢復後續投，投到6局結束，只再被擊出3支安打失1分，拿下本季第6勝，追平台鋼雄鷹後勁，並列領先。

這場比賽在小雨中開打，第1局中信先靠著觸身球上壘，王威晨二壘打先馳得點，2出局後詹子賢再擊出安打，王威晨搶攻本壘，被左外野手陳晨威長傳觸殺，中信挑戰判決未能獲得改判，1:0領先。

王威晨。（記者林正堃攝）王威晨。（記者林正堃攝）

第2局樂天由四壞球開啟攻勢，林子偉和宋嘉翔安打攻下追平分，此時雨勢開始變大，中信先發投手德保拉投出四壞球形成滿壘後，比賽被迫暫停。

比賽恢復後德保拉續投，樂天下達強迫取分戰術，林政華觸擊護送林子偉跑回超前分，陳晨威安打連得2分，樂天4:1領先。

林政華。（記者林正堃攝）林政華。（記者林正堃攝）

第3局樂天林立安打，林智平的滾地球造成德保拉失誤，德保拉也因左手臂不適退場，只投2局創下生涯先發最短局數紀錄。

第5局中信高宇杰和岳政華安打攻佔一、三壘，岳政華發動盜壘在一、二壘間被夾殺出局，高宇杰趁傳跑回本壘，追到2:4。

第7局樂天攻勢再起，陳晨威、林立連續安打攻下2分，第8局則是宋嘉翔、馬傑森、林政華連續安打，同樣得2分，將比數拉開到8:2。

德保拉因左手臂不適退場。（記者林正堃攝）德保拉因左手臂不適退場。（記者林正堃攝）

陳晨威。（記者林正堃攝）陳晨威。（記者林正堃攝）

林立。（記者林正堃攝）林立。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中