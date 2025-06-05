中職》兄弟強投戲劇性退場 仍樹立史上最狂「保拉障礙」（影音）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟德保拉昨天僅投2局就戲劇性因傷退場，但在首局仍對樂天桃猿演出大紀錄，成為史上最快達陣800K的投手，同時逼近左投史上最多三振紀錄。

德保拉在第2局投出2次四壞球，被擊出2支安打失1分後，比賽因雨中斷1小時13分才恢復，德保拉續投被樂天強迫取分和陳晨威安打失3分；3局處理林智平的滾地球發生失誤，戲劇性因左手臂不適退場，球隊最終以2：8輸球。

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即便吞下本季第3敗，德保拉首局K掉成晉達陣生涯800K，僅花133場、867局雙雙打破羅力的155場、967.1局，成為史上最速800K投手，由於翻新紀錄幅度不小，樹立中職障礙。

德保拉生涯累積800次三振，逼近王溢正808K的左投史上最多K，只是中信昨在臉書粉絲團透露，今天將由防護團隊陪同德保拉前往醫院檢查左手臂，是否近日就能改寫歷史必須看傷勢檢查結果。

德保拉。（資料照，記者林正堃攝）

★史上最速800K

排名 選手 場數（局數）

1 德保拉 133場（867局）

2 羅力 155場（976.1局）

3 潘威倫 204場（1234.1局）

4 王溢正 214場（1053局）

5 謝長亨 218場（1337.1局）

6 勇壯 224場（1080.2局）

7 陽建福 268場（1230.局）

8 高建三 501場（1263局）

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