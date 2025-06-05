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NBA》從東部龍頭騎士教練團挖人！ 太陽總教練連4季不同人

2025/06/05 08:03

歐特將成為太陽新任主帥。（圖片取自X）歐特將成為太陽新任主帥。（圖片取自X）

〔體育中心/綜合報導〕本季只拿下36勝46敗且未能打進季後賽的太陽，在休賽季開除總教練布登侯澤（Mike Budenholzer）後於今天確定新任總教練人選，是來自騎士隊的助教歐特（Jordan Ott），等於太陽將要連續4個賽季陣中主帥都換人。

根據《ESPN》報導指出，2位騎士助教，歐特與布萊恩（Johnnie Bryant）成為太陽最終候選人，他們在當地時間禮拜二跟太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）、執行長巴特爾斯坦（Josh Bartelstein）以及新任總管古格里（Brian Gregory）在邁阿密會面。消息指出，太陽主將布克（Devin Booker）也有參與總教練的最終遴選階段，並屬意歐特做為球隊最新的掌舵者。

40歲的歐特自2012年起就開始擔任NBA的助理教練，擅長的是進攻與防守的創造性和球員養成。此外他在業界也以擅長跟球員與教練團溝通聞名，他也花費了大量時間在研究比賽趨勢以及戰術的調整。騎士在本季拿下64勝是東部第一，他們在進攻效率排名第一，防守效率排名第八。

在確定主帥後，太陽休賽季預計仍會持續研究15屆明星杜蘭特（Kevin Durant）的交易案，根據消息指出，有4到6隊想爭取他的加盟。

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