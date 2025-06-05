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法網》38歲喬科維奇闖4強寫紀錄 41拍馬拉松回合勝出體現場上智慧

2025/06/05 08:15

喬科維奇闖進法網4強寫紀錄。（歐新社）喬科維奇闖進法網4強寫紀錄。（歐新社）

〔記者吳孟儒／台北報導〕塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）在法國網球公開賽8強以4：6、6：3、6：2、6：4逆轉上屆亞軍、德國第3種子茲維列夫（Alexander Zverev），成為1968年闖進法網男單4強的最年長球員。

喬科維奇也成為史上第5位在年滿38歲還能打進大滿貫賽4強的男人，前一位是2020年澳網的費德爾（Roger Federer），而這也是他生涯第51度勇闖大滿貫4強，以及第13次的法網4強。

38歲的喬科維奇依舊在場上昂首闊步，其中在第4盤局數3：2領先時，當時雖面臨破發點，但他在長達41拍的馬拉松回合，靠著前後左右的調動，扛住對手兩拍高壓球，並將茲維列夫引導至網前又推回底線，最後在網前時完成致命穿越球，這一拍也成為決定比賽勝負的分水嶺。

對於不斷用小球和挑高球調動對手，喬科維奇表示，「比賽打到某階段時，我覺得在底線根本打不穿他，所以我轉而吸引他來到網前，我開始冒險使用小球，打一些發球上網，這些都是必須做出的戰術調整。」

喬科維奇體現在場上的經驗和出色技術，收下對陣世界排名前10的第261場勝利，距離史無前例的大滿貫25冠只差最後2勝；至於尋求大滿貫首冠的茲維列夫再次提前出局，他在大滿貫賽面對世界前10的戰績是慘淡的5勝18負。

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