MLB》大谷翔平收到主帥超暖「粉紅超跑」 笑喊：我遇上麻煩了

羅伯斯送給大谷翔平一輛粉紅色保時捷小車。（圖片取自道奇IG）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平在本季迎接愛女出生，今天總教練羅伯斯（Dave Roberts）特地將他叫到辦公室送他一輛「粉紅超跑」，是一輛給他女兒的保時捷小車，而大谷收到當下面露喜色，但也同時說自己遇上麻煩了。

道奇今天在社群軟體上張貼了兩則有關大谷與羅伯斯的貼文，大谷翔平被叫到羅伯斯辦公室後，羅伯斯直言他有個禮物要給大谷，後續鏡頭帶到是一輛小的粉紅色跑車。羅伯斯表示，這份禮物他跟他老婆一起送的，給大谷以及他的家庭還有他的女兒。羅伯斯提到，兩人總是在開送車的玩笑，但這次他送的確實是台保時捷、粉紅色的：「雖然只是個玩笑，但這是真摯的玩笑。」大谷翔平也在收到這份禮物笑著說：「我認為我陷入麻煩了，遇到一些麻煩。」

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大谷翔平在去年追平羅伯斯所保持的隊史日籍和日本出生球員最多轟紀錄，當時他就曾送給羅伯斯一輛保時捷模型玩具車，而在打破該紀錄後，羅伯斯便展示了該輛模型玩具車，且當時在記者會上大谷翔平被問到是否會送羅伯斯真正的保時捷時，他表示如果贏下世界大賽冠軍後會考慮。去年道奇隊真的贏下世界大賽冠軍，但大谷似乎還沒有送羅伯斯一輛真正的保時捷。

羅伯斯送給大谷翔平一輛粉紅色保時捷小車。（圖片取自道奇IG）

羅伯斯送給大谷翔平一輛粉紅色保時捷小車。（圖片取自道奇IG）

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