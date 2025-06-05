法網》辛納拉出大滿貫19連勝 知名教練：只有艾卡拉茲能贏他

辛納。（法新社）

〔記者吳孟儒／台北報導〕義大利球王辛納（Jannik Sinner）在法國網球公開賽男單8強，以6：1、7：5、6：0淘汰哈薩克黑馬巴布里克（Alexander Bublik），豪取大滿貫的19連勝，連2年勇闖4強，下一輪對手將是塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）。

辛納本屆法網以未失一盤之姿挺進4強，展現強大宰制力，網壇知名教練穆拉托格魯（Patrick Mouratoglou）表示，「能擊敗辛納的只有艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），他近4場交手都贏球，但反過來並不成立，因為後者可能會輸給許多其他選手，而我認為辛納對任何人都無懈可擊，除了Carlos。」

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穆拉托格魯進一步指出，「所有選手都覺得自己對上辛納毫無勝算，他們對辛納的恐懼更甚艾卡拉茲，因為他們已經見到艾卡拉茲有時心理素質較為脆弱，而輸給本來該贏的人。」

本屆男單4強組合也正式出爐，由大滿貫19連勝的辛納對上第13次打進法網4強的喬科維奇，雙方過去8次交手，各取4勝平分秋色，而艾卡拉茲則將出戰義大利第8種子穆塞蒂（Lorenzo Musetti）。

艾卡拉茲。（資料照，法新社）

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