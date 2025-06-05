法網》高芙做好「1人打全場」準備 想像艾卡拉茲在場上保持微笑

美國第2種子高芙將對上地主大黑馬布瓦松。（資料照）

〔記者吳孟儒／台北報導〕美國第2種子高芙（Coco Gauff）將在法國網球公開賽與地主大黑馬布瓦松 （Lois Boisson）爭奪女單決賽門票，面對可能碰到震耳欲聾的一面倒加油聲浪，她也早已做好「一人打全場」的心理準備。

在8強敗給布瓦松的俄國第6種子安德烈耶娃（Mirra Andreeva），就是被現場觀眾聲浪擊潰的受害者，她坦言因為觀眾幫地主選手加油而備感壓力，擊球變得更沒自信，也進一步輸掉比賽。

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談到即將出戰布瓦松，該如何應對觀眾全面支持對手？高芙說：「我以前用過兩種方法，方法A，假裝他們在為你加油，方法B，利用他們，不要讓他們影響你。我也經歷過99％觀眾為我歡呼的場面，所以我對此沒意見，但我希望每個人都尊重我，如果沒有也沒關係。」

高芙也提到，她想跟艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）一樣可以在比賽多展露笑容，「我告訴他，我試著像他一樣好好享受比賽樂趣，在場上跟他一樣多笑，這也是他不斷激勵著我的事，但我想我大概不會像Carlos那樣，無論輸贏都笑得那麼開心，不過偶爾我也會試著露出一點笑容，我在場上通常是比較嚴肅的人，但我會盡量提醒自己，這終究只是一場比賽，試著用這樣的心態去面對。」

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