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MLB》這只是平凡的飛球… 紅襪外野大物擊出史上最短再見轟

2025/06/05 09:51

瑞法拉擊出史上最短308英尺再見全壘打。（歐新社）瑞法拉擊出史上最短308英尺再見全壘打。（歐新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今天在主場，與天使上演了一場打擊大戰，紅襪在克服全場4度落後的情況下，在九局下靠著外野大物瑞法拉（Ceddanne Rafaela）一發再見2分砲，以11比9贏下比賽，而這發2分砲，也成為了有數據以來「最短的再見全壘打」。

紅襪與天使兩隊打擊火燙，團隊分別擊出了12支安打，並在首局打完兩邊加總就拿到了9分，九局下雙方戰成9比9平手，一出局後托羅（Abraham Toro）擊出一壘安打，下一棒瑞法拉看中第一顆變速球，將球推出右外野大牆，形成再見2分砲。

瑞法拉這發全壘打剛好越過紅襪右外野的佩斯基標竿（Pesky's Pole），飛行距離僅308英尺，是Statcast從2015年有紀錄以來，最短的再見全壘打，這個距離只有在紅襪主場芬威球場才會出去。

Statcast紀錄顯示，史上最短全壘打為307英尺，是瓦格特（Stephen Vogt）在2019年時擊出，今天瑞法拉這發全壘打，則是Statcast紀錄史上第2短的全壘打。

賽後瑞法拉受訪表示，當他把球打出去後，他心想只要在界內就是全壘打了，最終也如他所願，開心說贏下這場球對他們意義重大。

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