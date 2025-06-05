MLB》大谷翔平不該繼續打1棒？ 資深球評：這麼強的火力太浪費了...

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕美國資深球評肯尼（Brian Kenny）近日在《MLB Network》節目上提出觀點指出，為了最大化得分效益，道奇應考慮將日本巨星大谷翔平調整到第4棒，並直言：「這麼強的火力放在第1棒太浪費，等於放棄更多得分的機會。」

近年大聯盟盛行將高上壘率打者放1棒，最強打者放2棒，4棒放長打率高的打者的策略，不過大谷翔平從去年6月起穩居道奇首棒，本季也維持相同打序。肯尼指出，大谷本季23轟中有17轟是陽春砲，僅打下39分打點，明顯火力未能有效轉化為分數。肯尼引用聯盟統計數據指出，第4棒在壘上有跑者打擊的機率為49%，高於第3棒的46%，而第1棒僅有35%。

請繼續往下閱讀...

肯尼表示，棒球界花了數十年才擺脫小球戰術，如今強打者打前段棒次已成常態，但他強調，讓大谷打第4棒並非回歸老派思維，而是回歸得分效率。他舉例，即便第1棒全年平均多出50個打席，但若大多數情況都是壘上無人，也難以有效貢獻打點。

肯尼點名隊友貝茲（Mookie Betts）與史密斯（Will Smith）具備高上壘率，尤其史密斯選球能力出色，是理想的首棒人選。肯尼相信道奇內部已有完整模擬與分析，但他堅持：「以大谷的長打火力，第4棒才是他應該站的位置。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法