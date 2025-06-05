晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平不該繼續打1棒？ 資深球評：這麼強的火力太浪費了...

2025/06/05 09:22

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕美國資深球評肯尼（Brian Kenny）近日在《MLB Network》節目上提出觀點指出，為了最大化得分效益，道奇應考慮將日本巨星大谷翔平調整到第4棒，並直言：「這麼強的火力放在第1棒太浪費，等於放棄更多得分的機會。」

近年大聯盟盛行將高上壘率打者放1棒，最強打者放2棒，4棒放長打率高的打者的策略，不過大谷翔平從去年6月起穩居道奇首棒，本季也維持相同打序。肯尼指出，大谷本季23轟中有17轟是陽春砲，僅打下39分打點，明顯火力未能有效轉化為分數。肯尼引用聯盟統計數據指出，第4棒在壘上有跑者打擊的機率為49%，高於第3棒的46%，而第1棒僅有35%。

肯尼表示，棒球界花了數十年才擺脫小球戰術，如今強打者打前段棒次已成常態，但他強調，讓大谷打第4棒並非回歸老派思維，而是回歸得分效率。他舉例，即便第1棒全年平均多出50個打席，但若大多數情況都是壘上無人，也難以有效貢獻打點。

肯尼點名隊友貝茲（Mookie Betts）與史密斯（Will Smith）具備高上壘率，尤其史密斯選球能力出色，是理想的首棒人選。肯尼相信道奇內部已有完整模擬與分析，但他堅持：「以大谷的長打火力，第4棒才是他應該站的位置。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中