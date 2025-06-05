澎湖跆拳小將跨海出擊 全國少年跆拳道錦標賽爭取佳績

藍凱元（左）與金牌教練許祿寶（右），攜手推動澎湖跆拳道發展。（澎湖縣體育會提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年第32屆全國少年跆拳道錦標賽，即將在今（5）日於新竹市立體育館盛大登場！離島澎湖縣今年精銳盡出，從眾多選手中脫穎而出，嚴選出17位菁英小將，組成強勢代表隊，整裝待發，挺進全國賽場，為澎湖三點水精神榮耀而戰！

出發當天，身兼澎湖縣體育會跆拳道委員會主任委員的副議長藍凱元，不畏行程繁忙，特地前往機場送行，親自為每一位選手與教練加油打氣。他感謝教練團不懈的努力，肯定選手們長期堅持訓練的毅力，也向一路支持孩子的家長們致上最高敬意！

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藍主任委員更暖心贊助營養金，希望每位選手都能以最好的狀態站上全國舞台！並特別叮嚀選手們，務必要注意自身安全，更勉勵大家勇敢迎戰、全力以赴！這不只是一場比賽，更是一個展現自我、為澎湖爭光的機會——把你們的實力、汗水與拚勁全數燃燒在賽場上吧！

澎湖近年來積極發展跆拳道運動，除了學校、社區紛紛推廣，成立跆拳道社團外，退休警員金牌跆拳道教練許祿寶，也義務開班授徒，將畢生所學功力傳授後進，為家鄉澎湖跆拳道發展深入紮根，並遍地開花，北武跆拳道精神已成為澎湖傳奇，此次也帶領子弟兵參賽，「小將，加油！澎湖以你們為榮！」希望傳回喜訊，在全國少年跆拳道錦標賽再創佳績。

澎湖縣跆拳道委員會主任委員藍凱元副議長，前往機場為選手送機。（澎湖縣體育會提供）

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