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MLB》初登板力壓海盜狀元郎 費城人大物今寫125年首見紀錄

2025/06/05 10:38

費城人23歲新秀艾柏生涯前2場登板繳出載入史冊的成績。（路透）費城人23歲新秀艾柏生涯前2場登板繳出載入史冊的成績。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人23歲新秀艾柏（Mick Abel）在生涯初登板力壓海盜狀元郎史基斯（Paul Skenes）奪勝，他在被下放回大聯盟後，今天對藍鳥再次繳出5.1局僅失1分好投，寫下125年首見紀錄，不過藍鳥以再見安2：1取勝，成為笑到最後的贏家。

艾柏是2020年首輪第15順被費城人選進的高中大物，但其實他生涯一直飽受控球所苦，小聯盟生涯的BB/9值高達5.1，但今年他改善投球動作，在小聯盟投出最佳表現，且BB/9值也下降到4.1，10場先發防禦率僅2.21，拿下6勝2敗。

艾柏在5月19日被叫上大聯盟的初先發面對海盜，繳出6局9K無失分且沒有保送的成績，成為自1901年以來，史上第三位初登板至少投6局9K且沒有保送的球員，今天他主投5.1局失1分，送出2K沒有保送無關勝敗。根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）提到，艾柏成為了近125季以來，第一位在生涯前2場先發，至少投滿5局，失分在1分以下，且沒有保送的球員。

不過本場比賽兩隊前8局打完戰成1：1平手，藍鳥在9下面對前任終結者羅馬諾（Jordan Romano），靠著科克（Alejandro Kirk）的再見安打以2：1擊敗費城人，9上登板的前費城人終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）因此奪下勝投。

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