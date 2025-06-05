NBA》金塊留得住嗎？ 外媒爆歐洲豪門開「史上最大約」搶魏少

歐洲記者爆料，以色列豪門Hapoel Tel Aviv要開鉅約搶魏斯布魯克。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）去年休賽季與金塊簽下1+1合約，第2年擁有球員選項，而在本季打出回春表現後，今傳出以色列豪門球隊Hapoel Tel Aviv開出鉅約搶人。

歐洲籃球記者Nemanja Žorič爆料，Hapoel Tel Aviv已經初步和魏斯布魯克團隊接觸，並指出該球隊計畫提出一份鉅約，金額是歐洲籃球史上從未見過的數字。

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本賽季魏斯布魯克例行賽出賽75場，36場先發繳出13.3分4.9分6.1助攻，今年年薪約330萬美元，根據規則美國時間6月29日截止日前，他要選擇是否執行球員選項，而如果執行球員選項，下賽季年薪約為340萬美元。

不過隨著薪資空間逐年提高，外界猜測就算魏斯布魯克願意底薪留金塊，他還是會跳出合約重簽一份底薪，來獲得更高的薪水。

實際上Hapoel Tel Aviv去年就有簽走NBA球員的紀錄，老將控球貝佛利（Patrick Beverley）去年夏天就表示，Hapoel Tel Aviv開給他一份歷史級合約，讓他願意離開美國重返歐洲籃壇。

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