晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》金塊留得住嗎？ 外媒爆歐洲豪門開「史上最大約」搶魏少

2025/06/05 11:20

歐洲記者爆料，以色列豪門Hapoel Tel Aviv要開鉅約搶魏斯布魯克。（資料照，美聯社）歐洲記者爆料，以色列豪門Hapoel Tel Aviv要開鉅約搶魏斯布魯克。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）去年休賽季與金塊簽下1+1合約，第2年擁有球員選項，而在本季打出回春表現後，今傳出以色列豪門球隊Hapoel Tel Aviv開出鉅約搶人。

歐洲籃球記者Nemanja Žorič爆料，Hapoel Tel Aviv已經初步和魏斯布魯克團隊接觸，並指出該球隊計畫提出一份鉅約，金額是歐洲籃球史上從未見過的數字。

本賽季魏斯布魯克例行賽出賽75場，36場先發繳出13.3分4.9分6.1助攻，今年年薪約330萬美元，根據規則美國時間6月29日截止日前，他要選擇是否執行球員選項，而如果執行球員選項，下賽季年薪約為340萬美元。

不過隨著薪資空間逐年提高，外界猜測就算魏斯布魯克願意底薪留金塊，他還是會跳出合約重簽一份底薪，來獲得更高的薪水。

實際上Hapoel Tel Aviv去年就有簽走NBA球員的紀錄，老將控球貝佛利（Patrick Beverley）去年夏天就表示，Hapoel Tel Aviv開給他一份歷史級合約，讓他願意離開美國重返歐洲籃壇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中