晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》統一傑尼獅主題日 鳳小岳與壓克力柿子開唱

2025/06/05 11:51

由鳳小岳所領軍的「壓克力柿子」來到台南球場開唱。（統一獅提供）由鳳小岳所領軍的「壓克力柿子」來到台南球場開唱。（統一獅提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅隊即將在6/14、6/15登場的超人氣活動「2025兆豐銀行傑尼獅主題日」，今年以男團風格為主，將８位選手打造為偶像成員並組團「MR. LIONS」與大家見面，主視覺一釋出即造成熱烈迴響紅到出圈！搭配活動主題，繼第一天邀請到當紅男團FEniX之外，第二天賽前則為大家邀請到在今年剛剛成立的樂團，由鳳小岳所領軍的「壓克力柿子」來到台南球場開唱，獻出他們在球場演出的處女秀。

一直以演員身分為大家所知的鳳小岳，其實已在音樂領域持續耕耘多年，除了在2023發行首張專輯「柒」便入圍金曲新人獎之外，更在今年與這幾年的戰友們，包含貝斯手雞屁、吉他手阿達、鼓手李軒組成全新樂團，以「鳳小岳&壓克力柿子」的身分和樂迷們見面。

雖然成團時間短暫，但已經是許多指標性音樂祭的參戰表演名單，也在5/31於台中舉辦成團後的首場專場演出，獲得熱烈迴響！接下來也將以樂團身分參與台灣首檔樂團養成節目，表演邀約不斷可以說是備受期待的樂壇新星。

這次能夠受到統一獅邀請，第一次踏上棒球場的草地進行表演及開球，團員們都感到非常興奮，在四月底野人季活動時也曾與八十八顆芭樂籽的阿強一起演出，知道他在棒球圈相當具有知名度，鳳小岳也開玩笑地說，搞不好有機會去請教阿強有關開球的建議；當然對團員們來說，也希望能夠透過這次的機會，讓更多不同領域的粉絲聽到他們的音樂作品，認識「鳳小岳&壓克力柿子」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中