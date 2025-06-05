MLB》讓塞爾6局10K好投問天！ 凱利7局8K無失分助響尾蛇3連勝

凱利7局無失分好投力壓塞爾奪勝。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年國聯塞揚強投，勇士隊塞爾（Chris Sale）今天對響尾蛇主投6局狂飆10K僅失1分，無奈勇士打線遭到響尾蛇強投凱利（Merrill Kelly）7局8K無失分壓制，僅在9局拿下1分，終場響尾蛇以2：1擊敗勇士收下3連勝。

本場比賽上演投手戰，塞爾用103球投6局，被打3支安打，送出10次三振但有3次四壞保送，在3局上半被古利爾（Lourdes Gurreil Jr.）二壘有人時敲出安打失掉唯一分數。

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凱利比起塞爾的表現更加宰制，他開賽投出12上12下，5局才保送歐蘇納（Marcell Ozuna）上壘，直到6局2出局後才被阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）敲安破無安打金身，最終凱利用98球投完7局，只被打1支安打，送出1BB、8K，無失分收下本季第6勝。

9上響尾蛇明星二壘手馬堤（Ketel Marte）敲出適時安打進帳1分保險分，9下勇士在滿壘2出局時，菜鳥捕手鮑德溫（Drake Baldwin）透過保送擠回1分，響尾蛇終結者馬丁尼茲（Justin Martinez）回穩三振掉哈里斯（Michael Harris II）成功守下比賽。

塞爾。（美聯社）

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