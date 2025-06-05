晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平雙安無用！ 「北極熊」雙響砲5打點擊沉道奇

2025/06/05 13:00

大谷翔平單場雙安。（法新社）大谷翔平單場雙安。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇大都會系列賽4連戰第3戰，「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）用單場雙響砲灌進5分打點的精采表現，加上先發投手坎寧（Griffin Canning）6局7K無失分好表現壓制道奇，終場大都會以6：1取勝，大谷翔平今天則有雙安演出。

首局大都會就藉著觸身球、道奇赫南德茲（Enrique Hernández）的失誤，以及索托（Juan Soto）的滾地球先馳得點，阿隆索接在索托後敲出2分砲重擊道奇先發投手岡索林（Tony Gonsolin），岡索林在挨轟後力保不失，用90球投完5局，送出6K、3BB，失掉3分有2分是自責分。

首局失分後壓制大都會6局的道奇，在8局派出盧托斯（Ryan Loutos）登板，結果他先對尼莫（Brandon Nimmo）投出觸身球後又對索托投出四壞保送，阿隆索把握機會直接一棒將球掃出全壘打大牆，幫助比數拉開到6：0，道奇9下靠著帕赫斯（Andy Pages）陽春砲破蛋，今天他單場3安猛打，最終道奇以1：6輸球，系列賽陷入1勝2敗落後，明天將進行系列賽最終戰。

大谷翔平今天4打數敲出2安打，而他在5局被三振時對主審感到相當不滿，在該打席的第5球，主審將原本應是四壞保送的壞球判成好球，後續大谷看著一顆漂亮的內角球進壘遭到三振。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中