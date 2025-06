MLB》大谷翔平雙安無用！ 「北極熊」雙響砲5打點擊沉道奇

大谷翔平單場雙安。(法新社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇大都會系列賽4連戰第3戰,「北極熊」阿隆索(Pete Alonso)用單場雙響砲灌進5分打點的精采表現,加上先發投手坎寧(Griffin Canning)6局7K無失分好表現壓制道奇,終場大都會以6:1取勝,大谷翔平今天則有雙安演出。

首局大都會就藉著觸身球、道奇赫南德茲(Enrique Hernández)的失誤,以及索托(Juan Soto)的滾地球先馳得點,阿隆索接在索托後敲出2分砲重擊道奇先發投手岡索林(Tony Gonsolin),岡索林在挨轟後力保不失,用90球投完5局,送出6K、3BB,失掉3分有2分是自責分。

請繼續往下閱讀...

首局失分後壓制大都會6局的道奇,在8局派出盧托斯(Ryan Loutos)登板,結果他先對尼莫(Brandon Nimmo)投出觸身球後又對索托投出四壞保送,阿隆索把握機會直接一棒將球掃出全壘打大牆,幫助比數拉開到6:0,道奇9下靠著帕赫斯(Andy Pages)陽春砲破蛋,今天他單場3安猛打,最終道奇以1:6輸球,系列賽陷入1勝2敗落後,明天將進行系列賽最終戰。

Pete Alonso CRUSHES his second home run of the night and doubles the @Mets lead! pic.twitter.com/vAgmo6VZzg