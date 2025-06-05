MLB》大谷翔平雙安無用！ 「北極熊」雙響砲5打點擊沉道奇

大谷翔平單場雙安。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇大都會系列賽4連戰第3戰，「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）用單場雙響砲灌進5分打點的精采表現，加上先發投手坎寧（Griffin Canning）6局7K無失分好表現壓制道奇，終場大都會以6：1取勝，大谷翔平今天則有雙安演出。

首局大都會就藉著觸身球、道奇赫南德茲（Enrique Hernández）的失誤，以及索托（Juan Soto）的滾地球先馳得點，阿隆索接在索托後敲出2分砲重擊道奇先發投手岡索林（Tony Gonsolin），岡索林在挨轟後力保不失，用90球投完5局，送出6K、3BB，失掉3分有2分是自責分。

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首局失分後壓制大都會6局的道奇，在8局派出盧托斯（Ryan Loutos）登板，結果他先對尼莫（Brandon Nimmo）投出觸身球後又對索托投出四壞保送，阿隆索把握機會直接一棒將球掃出全壘打大牆，幫助比數拉開到6：0，道奇9下靠著帕赫斯（Andy Pages）陽春砲破蛋，今天他單場3安猛打，最終道奇以1：6輸球，系列賽陷入1勝2敗落後，明天將進行系列賽最終戰。

Pete Alonso CRUSHES his second home run of the night and doubles the @Mets lead! pic.twitter.com/vAgmo6VZzg — MLB （@MLB） June 5, 2025

大谷翔平今天4打數敲出2安打，而他在5局被三振時對主審感到相當不滿，在該打席的第5球，主審將原本應是四壞保送的壞球判成好球，後續大谷看著一顆漂亮的內角球進壘遭到三振。

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