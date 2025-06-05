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印尼賽》失誤太多！李佳豪不敵新科世界球王 無緣男單8強

2025/06/05 12:54

李佳豪不敵新科球王。（資料照）李佳豪不敵新科球王。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男單好手李佳豪今天在超級1000系列印尼羽球公開賽，面對新科世界球王泰國名將昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），李佳豪在第二局一度領先，卻未能守住優勢，最終以10：21、17：21吞敗，無緣男單8強。

李佳豪本季在全英公開賽拿亞軍後深陷低潮，昨才以22：20、24：26、21：13力退天敵中國好手陸光祖，將對戰紀錄改寫為2勝7敗。

昆拉武特在上週新加坡公開賽封王後，本週正式擠下中國好手石宇奇，榮登世界球王寶座，也是成為史上第二年輕的世界球王。

面對狀態火燙的昆拉武特，李佳豪首局因失誤太多，讓新科球王很快就把差距擴大，不過李佳豪進入第二局重新調整準心，2：5落後下打出一波8：1攻勢，並以11：9進入技術暫停，但昆拉武特暫停後連得3分超前，李佳豪雖然有打出不少好球搶下分數，但在17：17時連續失誤掉分，只能以直落二吞下敗仗。

李佳豪出局後，台灣男單在印尼賽就剩下世界排名第7的台灣一哥周天成還有機會拚晉級，他將在16強對陣世界排名20法國好手小波波夫（Christo Popov），小天生涯對戰以4勝2敗領先，不過上次交手為今年瑞士公開賽，小天遭到3局逆轉。

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