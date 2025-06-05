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114全運會首場賽事女子籃球 雲林石榴國中開打

2025/06/05 13:14

114全國運動會首場賽事女子籃球在雲林石榴國中開打，由新北市對戰澎湖縣，雲林縣長張麗善開球。（記者黃淑莉攝）114全國運動會首場賽事女子籃球在雲林石榴國中開打，由新北市對戰澎湖縣，雲林縣長張麗善開球。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕114全國運動會由雲林縣承辦，共有35項比賽項目，其中10項球類運動資格賽今（5）日由女子籃球賽率先在石榴國中體育館開打，由新北與澎湖2縣代表隊對戰，雲林縣長張麗善開球為所有參賽隊伍加油打氣，同時也宣告114全運會在雲林起跑。

全運會將在10月18日至23日在雲林舉辦，今天是球類資格賽由女子籃球首先登場，共有20縣市34支隊伍參賽，會內賽共有8隊，其中上屆冠軍台北市與地主雲林縣可直接進入會內賽，資格賽要再選出6隊，女子籃球、男子籃球資格賽採循環賽賽程大約10天，競爭激烈。

張麗善表示，全運會是以亞奧運競賽種類為主軸，是國內規模最大、等級最高的綜合型運動賽會，雲林睽違20年再次承辦全運會，成立6部33組工作小組執行各項工作，以辦喜事心情來舉辦，雲林縣已準備好，讓全國各地選手、裁判及鄉親能感受雲林人的熱情，感受到賓至如歸。

張麗善說，114全運會共計有35項比賽項目，競賽場地有41處，其中25項在縣內33處場館，縣府投入2億元經費整修，符合辦理全國賽會需求，另有10個項目在桃園、台中、南投、高雄、宜蘭、澎湖等外縣市場館。

石榴國中校長林俊賢表示，今年全運會學校承辦3項比賽，分別為籃球、足球及射箭，籃球賽結束後緊接足球資格賽在7月12日登場。

114全國運動會首場賽事女子籃球在雲林石榴國中開打，由新北市對戰澎湖縣，雲林縣長張麗善開球。（記者黃淑莉攝）114全國運動會首場賽事女子籃球在雲林石榴國中開打，由新北市對戰澎湖縣，雲林縣長張麗善開球。（記者黃淑莉攝）
114全國運動會首場賽事女子籃球在雲林石榴國中開打，由新北市對戰澎湖縣。（記者黃淑莉攝）114全國運動會首場賽事女子籃球在雲林石榴國中開打，由新北市對戰澎湖縣。（記者黃淑莉攝）
114全國運動會首場賽事女子籃球在雲林石榴國中開打，由新北市對戰澎湖縣。（記者黃淑莉攝）114全國運動會首場賽事女子籃球在雲林石榴國中開打，由新北市對戰澎湖縣。（記者黃淑莉攝）

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