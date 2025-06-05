永和晨泳會33位長青泳將 橫掃世壯運183面獎牌

永和晨泳會溫秋英（左二）陳聰斌（左三）楊移南（右三）在世壯運表現優異，行政院顧問羅文崇（右）到場加油。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永和晨泳會成立5年多，集結一群愛好游泳的年輕人和中高齡民眾，今年長輩們報名參加在雙北舉行的世界壯年運動會，33人在游泳項目總共拿到60金、56銀和67銅共109面獎牌，其中75歲的溫秋英，以9面金牌居首，她從國小老師退休後，每天游泳健身，這次還能參賽拿獎牌非常開心，大夥正在積極備戰9月在雲林舉行的全國成人游泳比賽，再爭榮光。

行政院政務顧問文崇今天前往永和國民運動中心為選手們打氣，他指出，本次參賽的33名會員全員奪牌，在世壯運各項分組中均能得獎牌，長期培訓的實力值得肯定，他也向中央及新北市體育局反映，希望能有更多資源給選手實質鼓勵。

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永和晨泳會長徐國証說，參加本屆世壯運的選手當中，除了拿到9面金牌的溫秋英，還有陳聰斌8金1銀、楊移南4金1銀，都是世壯運游泳項目的風雲人物，84歲的楊移南，已經有40年的游泳資歷。

楊移南自豪表示，自己是全國高齡組800公尺自由式的紀錄保持人，這次參加世壯運，拿到800公尺自由式金牌的英國籍好手邁可･瑞德，是1960年奧運游泳選手，曾經泳渡英吉利海峽33次，楊移南能夠與他一起比賽，覺得很精彩、也很驕傲。

新北市永和晨泳會33位長青泳將橫掃世壯運183面獎牌。（記者翁聿煌攝）

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