玉山盃》U18亞青冠軍國手壓陣 台東縣拿下花東大戰勝利

陳世展。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕玉山盃青棒賽今天開打，首戰台東縣全場敲出9支安打，加上花蓮縣投手群奉送6次四死球，最終台東就以7：2擊敗花蓮取得開門紅。

台東推出「綠島潛水艇」陳世展先發，他用86球投5局被敲3安，飆出6K另有1次保送，失2分拿下勝投，他是去年U18亞青冠軍國手，今年東體畢業確定投入中職選秀。

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台東總教練陳峰岳表示，第一場交給球隊最穩的投手陳世展先發，他用球數精簡，有效控制比賽節奏，幾次壘上有人狀況能及時回穩，避免給對手大局，優勢都掌握在我們這邊。

陳峰岳指出，陳世展原本是丟給打者打的下勾投手，高三球速提升，最快超過130公里，搭配他的配球，三振率明顯提升，在投手丘更有侵略性，上月王貞治盃完封桃園縣，由於平鎮高中打者在全國數一數二又是打鋁棒，陳世展能展現很好的壓制力，對他未來生涯幫助很大。

對於即將選秀的子弟兵，陳峰岳認為，陳世展滿聰明的，以前球速沒那麼快，利用投球節奏、速差和進壘位置和打者周旋，現在球速上來了，丟高角度的球，打者滿容易揮空，所以三振率明顯提升。

值得一提的是，第5局陳世展被主審抓投手犯規丟分，陳峰岳表示，陳世展抬腳或出手節奏讓打者不好掌握，被抓投手犯規，可能主審比較嚴格一點，覺得他沒有完全靜止。

這屆玉山盃目標，陳峰岳說，目標晉級4強，目前球隊正在換血和調整隊形，好比說黃靖哲從二壘移防游擊，只是今天有幾顆球沒處理好，希望往後比賽大家慢慢熟悉隊形，把比賽打好。

陳世展。（記者陳志曲攝）

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