玉山盃》大師兄、兄弟捕手影響深遠 「綠島潛水艇」投入選秀

陳世展。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕東體下勾投手、有「綠島潛水艇」之稱的陳世展，今天玉山盃青棒賽首戰對花蓮先發5局被敲3安失2分拿下勝投，去年他是U18亞青冠軍國手，今年高中畢業確定投入選秀。

陳世展笑說，國小看2015年世界12強賽林智勝轟全壘打，國中看綠島學長林吳晉瑋加入中信兄弟，很嚮往職棒，想當中職全壘打王，只是後來當投手，「沒辦法，這就是緣分。」

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陳世展已報名選秀，他說，沒有到很期待，有球團指名就好，他需要一個舞台讓自己更進化，然後證明自己，職棒是從小到大的夢想，他想要精進自己，幫助球隊拿到勝利。

此役陳世展前4局未失分，直到第5局才遭遇亂流失2分，投完5局退場，他說，今天比賽延後開打，熱身時間有點短，前4局用球數偏多，第5局教練說是最後一局了，感覺球路被對手掌握到了，加上隊友守備沒處理好，自己有受到一些影響，很高興最後有解決危機，今天表現還算不錯，有做到教練賦予的任務。

陳世展在高三這一年進步許多，他說，升高三身體變壯，透過訓練讓球速、球威和尾勁有所成長，沒特別強求三振，不是讓對方打不到，而想讓對方打不好，速差投出來，控球做好，三振自然會出來。

球速提升的秘訣，陳世展透露，勤做重量訓練增強爆發力，最近丟直球的感覺很不錯，像甩鞭子一樣甩出去，沒有特別強求增加球速，就是把球投進好球帶，讓打者打不好。

身為下勾投手，陳世展說，一直有在網路上看影片參考學習，例如黃子鵬、陳宇宏、張喜凱等中職低肩側投或下勾投手，透過慢動作觀察細節，和自己的投球結合在一起，看能否產生好的效果。

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