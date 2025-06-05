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MLB》不讓大谷翔平敲出長打！ 道奇主帥解析大都會策略奏效

2025/06/05 15:07

大谷翔平單場雙安，不過後4棒隊友完全熄火。（法新社）大谷翔平單場雙安，不過後4棒隊友完全熄火。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本球星大谷翔平在今天對陣大都會敲出雙安，不過都是沒有殺傷力的短程安打，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）也解析大都會對大谷採取的策略起了效用。

大谷翔平本場比賽4打數2安打，吞下1次三振，相隔4戰再度繳出複數安打的表現，賽後打擊率上升到2成92，但今天大谷後面的4棒貝茲（Mookie Betts）、佛里曼（Freddie Freeman）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）、馬恩西（Max Muncy）都沒有安打，球隊僅靠帕赫斯（Andy Pages）的陽春砲攻下1分。

賽後羅伯斯解析大都會對大谷翔平的策略道：「他們幾乎不會在對翔平時投出進入好球帶的速球，能進好球帶的球幾乎都是高轉速的變化球（滑球或曲球），或者是變速球。此外，還會混合內、外角，也沒有用重複的配球模式，讓大谷很難掌握。」

對於今天打線受到壓制，羅伯斯指出，道奇打線很擅長打速球，不過今天大都會就算在打者有利的球數，也可以將變化球投進好球帶，這點很麻煩，同時也是今天卡彈的主因。羅伯斯坦言，球隊必須要做出調整。

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