晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

法網》外界低估38歲的喬帥？茲維列夫：今年沒看過他打那麼好

2025/06/05 15:24

喬科維奇。（美聯社）喬科維奇。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）本季一冠難求，以男單第6種子征戰法國網球公開賽，但他強勢挺進4強，證明自己油箱還有油，而對於外界是否低估38歲的喬帥，才剛栽在他手下的茲維列夫（Alexander Zverev）也提出看法。

「是的，說實話，我認為他目前有點被低估了。」茲維列夫說：「我認為很多人已經把他排除在奪冠熱門之外，但今年他在澳網戰勝艾卡拉茲，在法網贏了我，別在意年齡了，我認為對任何球員來說，這個成績相當不錯，當然，你得問問他身體感覺如何，恢復狀況如何，以及下一場能否保持百分之百狀態，因為我認為今天這場對我們都是很激烈的比賽，而他仍然擊敗最強者之中的強者，我認為每個人都該尊重這點。」

茲維列夫錯過首盤領先優勢，之後連掉3盤，在3小時17分鐘的比賽落敗，賽後他被記者問到是否找不到喬科維奇放小球的破解之道，對此他有點無奈地說：「你想讓我說什麼？他贏得24次這個級別的賽事，我想是的，我能預料他打出這樣的水準，但今年我還沒見過他打那麼好。」

茲維列夫說：「我覺得他這場表現得很好，對我來說，有許多分數有些困難，第一盤太陽還沒完全下山時場上有點熱，我還能打出致勝分，用發球製造威脅，後來變冷之後，我就完全沒轍，一度不知道該怎麼在底線贏他一分，他值得稱讚，這場打得比我好。」

28歲的茲維列夫在去年打下法網亞軍，今年以第3種子出擊，瞄準生涯首座大滿貫冠軍，但最後提前倒在8強，他生涯在大滿貫賽面對世界前10的戰績是慘淡的5勝18負。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中