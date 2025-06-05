法網》外界低估38歲的喬帥？茲維列夫：今年沒看過他打那麼好

喬科維奇。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）本季一冠難求，以男單第6種子征戰法國網球公開賽，但他強勢挺進4強，證明自己油箱還有油，而對於外界是否低估38歲的喬帥，才剛栽在他手下的茲維列夫（Alexander Zverev）也提出看法。

「是的，說實話，我認為他目前有點被低估了。」茲維列夫說：「我認為很多人已經把他排除在奪冠熱門之外，但今年他在澳網戰勝艾卡拉茲，在法網贏了我，別在意年齡了，我認為對任何球員來說，這個成績相當不錯，當然，你得問問他身體感覺如何，恢復狀況如何，以及下一場能否保持百分之百狀態，因為我認為今天這場對我們都是很激烈的比賽，而他仍然擊敗最強者之中的強者，我認為每個人都該尊重這點。」

請繼續往下閱讀...

茲維列夫錯過首盤領先優勢，之後連掉3盤，在3小時17分鐘的比賽落敗，賽後他被記者問到是否找不到喬科維奇放小球的破解之道，對此他有點無奈地說：「你想讓我說什麼？他贏得24次這個級別的賽事，我想是的，我能預料他打出這樣的水準，但今年我還沒見過他打那麼好。」

茲維列夫說：「我覺得他這場表現得很好，對我來說，有許多分數有些困難，第一盤太陽還沒完全下山時場上有點熱，我還能打出致勝分，用發球製造威脅，後來變冷之後，我就完全沒轍，一度不知道該怎麼在底線贏他一分，他值得稱讚，這場打得比我好。」

28歲的茲維列夫在去年打下法網亞軍，今年以第3種子出擊，瞄準生涯首座大滿貫冠軍，但最後提前倒在8強，他生涯在大滿貫賽面對世界前10的戰績是慘淡的5勝18負。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法