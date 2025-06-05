澎湖壯年之光照耀國際舞台 黃健忠市長頒「金飯碗」嘉勉選手

馬公市代會副主席莊國輝（中），代表槌球選手領獎。（馬公市公所提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年雙北世界壯年運動會，匯聚來自全球107個國家、逾2萬5千名選手，展現「運動無界，人生無限」的精神。馬公市民9位選手，分別參與法式滾球、木球、槌球與桌球4項競賽，共斬獲3金、2銀、2銅與4項第4名的亮眼成績。馬公市長黃健忠今（5）日頒贈「金飯碗」，肯定選手們的堅持與成就，並分享屬於城市的驕傲。

法式滾球項目由「東光體育法式滾球俱樂部」組隊，包括領隊吳必東、教練蕭啟育與選手劉馨潔、戴求實，在3人混合組賽事中奪得金牌，並於男子雙人組再添1面銅牌。木球項目由澎湖縣木球協會選手呂清文、洪文鴻出賽，分別在個人球道賽中摘下銀牌與銅牌，並聯手獲得男子桿數雙人賽第4名；洪並在鉛球與鐵餅2項田徑賽事名列前4。

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槌球項目則由馬公市民代表會副主席莊國輝擔任領隊，鄭清發與謝世昌出賽榮獲男子雙人組亞軍，由莊國輝與澎湖縣長青槌球協會理事長歐朝祿代表。桌球方面，由資深女將徐仲徽出戰女子30歲以上公開組，於個人與團體2項賽事中雙雙奪金，締造個人「雙冠」紀錄，由澎湖縣體育會桌球委員會副主委葉萬教與總幹事陳福國代表。

馬公市長黃健忠表示，選手們用行動證明，運動不分年齡、不問身分，而是與人生並行的一種態度。他強調，「每一次堅持和挑戰的背後，都是對生活的熱愛與尊重。城市因為你們而更光亮。」市公所未來將持續深耕社區體育，支持在地團體與基層推廣，讓運動成為市民生活中自然的一部分。

馬公市長黃健忠頒贈金飯碗，給世壯賽優勝選手。（馬公市公所提供）

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